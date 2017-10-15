Вильфанд не заметил снега в Подмосковье

Информация о том, что в Московской области выпал первый снег, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Гидрометцентра.

Романа Вильфанда процитировал ТАСС. Синоптик сообщил агентству, что выпадение снега не зафиксировала ни одна официальная структура Гидрометцентра. По словам Вильфанда, условий для снега не было – прошедшей ночью в Подмосковье столбик термометра ниже плюсовых значений не падал.

О том, что в Московской области выпал первый снег, ранее в воскресенье сообщили СМИ. В этой информации утверждалось, что в некоторых районах температура воздуха понижалась до минус трех градусов.