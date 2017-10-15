Первый снег выпал в Московской области

В Московской области 15 октября начался первый снег. Синоптики рассказали, что в некоторых районах Подмосковья температура воздуха понижалась до минус трех градусов, и в воздухе летели снежинки.

По данным сотрудников столичного метеобюро, мокрый снег местами примешивался к дождю.

Метеорологи объяснияю - в регион поступает холодный воздух — на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2-3 градусов, что создает условия для образования отдельных снежинок, - сообщает РИА Новости.

Православные верующие 14 октября отмечают один из главных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник обычно называют Покров день. Ранее было принято считать, что 14 октября на Покров выпадает первый снег.