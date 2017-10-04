Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Вечером в среду Москва встала в девятибалльных пробках, улучшение дорожной ситуации прогнозируется только к 21 часу. О вероятности такого развития событий водителей предупредил городской центр организации дорожного движения.

Дождь в час пик может привести не только к пробкам, но и к увеличению числа аварий.

Наибольшие затруднения наблюдаются сейчас на участках внутренней и внешней сторон МКАД, Третьего транспортного кольца, Садового кольца и в центре столицы.

Как сообщалось ранее, разрушительный ураган «Мария» частично затронет территорию Российской Федерации. Метеорологические службы сообщают, что Москву будет несколько ближайших дней заливать проливные дожди с грозами.