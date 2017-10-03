Ураган «Мария» надвигается на центральную часть России

Разрушительный ураган «Мария» частично затронет территорию Российской Федерации. Метеорологические службы сообщают, что Москву будет несколько ближайших дней заливать проливные дожди с грозами.

Температура воздуха поднимется на несколько градусов, средний её показатель достигнет отметки в 13 градусов тепла.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в ближайшее время на центральную часть России станет оказывать влияние циклон, «питающийся» от знаменитого урагана «Мария», бушевавшего раньше в Карибском море. Осадки также выпадут в Архангельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях, а также в Коми.

Циклон особенно серьезно на погоде отразится 4 октября. В этот день москвичам следует соблюдать максимальную осторожность.

Ураган «Мария» образовался в Атлантическом океане 18 сентября, скорость ветра составляла 130 км/ч, но уже в течение суток она возросла до 260 км/ч, достигнув пятой, наивысшей, категории опасности.

Как сообщалось, ураган «Мария» разрушил 29-метровую радарную антенну второго по величине в мире радиотелескопа в Аресибо.