МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Хотя сентябрь несказанно радует жителей Центральной России своей прямо-таки летней погодой, сегодня произойдет резкая смена «настроения». Столичное управление МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погоды буквально в ближайшие часы.

Ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. При этом перемены в погоде произойдут очень резко - в течение ближайшего часа-трех, а сохраниться могут на целые сутки. Москвичи ощутят резкое похолодание, поскольку скачок температур составит сразу 7-9 градусов.

Однако некомфортная погода быстро сменится очередным «бабьим летом». Уже со среды погода начнет выправляться. Ожидается третья волна «бабьего лета» с сухой и солнечной погодой. И она будет продолжительной. В ночные и утренние часы будет уже по-осеннему прохладно: +5... +11 °С. В дневные часы температура будет расти от среды к выходным: +15... +20 °С.



