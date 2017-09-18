В середине сентября в Центральном регионе установилась не по сезону жаркая погода, характерная больше для июля. В дневные часы столбики термометров поднимаются выше отметки +20 °C.

Синоптики отмечают превышение температурной климатической нормы на полтора градуса. Сегодняшний день стал одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений в сентябре. В середине дня воздух в столице прогрелся до +23 °C. Такие волны тепла за последние 70 лет были зафиксированы всего четыре раза, рассказали RT в центре погоды «Фобос».

Однако уже завтра, 19 сентября, стоит ожидать резкого ухудшения погоды, в столицу вернутся дожди и сильный ветер, будет прохладно – до +15 °С, что соответствует сентябрьской норме. Москвичи ощутят резкое похолодание, поскольку скачок температур составит сразу 7-9 градусов.

К счастью, ненастье быстро пройдет и уже со среды погода начнет выправляться. Ожидается третья волна «бабьего лета» с сухой и солнечной погодой. И она будет продолжительной. В ночные и утренние часы будет уже по-осеннему прохладно: +5... +11 °С. В дневные часы температура будет расти от среды к выходным: +15... +20 °С.



