Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие
16 сентября 2017, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Климатологи из Великобритании заявили, что грядущая зима в Европе будет самой холодной за последние 100 лет.
Как пишет издание «Новости планеты», в ходе своих исследований специалисты пришли к выводу, что на Земле наступил новый климатический цикл. Этот период времени будет сопровождаться снижением активности Солнца.
Ученые спрогнозировали, что резко похолодает уже в середине октября. В связи с этим климатологи посоветовали европейцам заранее запастись теплыми вещами.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Свердловскую область раньше срока пришла зима. На территории региона выпал первый снег, температура воздуха опустилась ниже нулевых значений.