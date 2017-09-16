Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие

Климатологи из Великобритании заявили, что грядущая зима в Европе будет самой холодной за последние 100 лет.

Как пишет издание «Новости планеты», в ходе своих исследований специалисты пришли к выводу, что на Земле наступил новый климатический цикл. Этот период времени будет сопровождаться снижением активности Солнца.

Ученые спрогнозировали, что резко похолодает уже в середине октября. В связи с этим климатологи посоветовали европейцам заранее запастись теплыми вещами.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Свердловскую область раньше срока пришла зима. На территории региона выпал первый снег, температура воздуха опустилась ниже нулевых значений.