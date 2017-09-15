Жителей Москвы и гостей столицы предупредили об опасности
15 сентября 2017, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
Жителей Москвы и гостей столицы в пятницу, 15 сентября, предупредили об опасности.
В городском метеобюро уточнили, что примерно с 11 утра ожидается ощутимое ухудшение погоды и усиление ветра. Предполагается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Как отмечает портал "Вести", к вечеру текущего дня в Москве может выпасть до трех миллиметров осадков.
Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам советуют обходить стороной плохо закрепленные конструкции.