Жителей Москвы и гостей столицы предупредили об опасности

Жителей Москвы и гостей столицы в пятницу, 15 сентября, предупредили об опасности.

В городском метеобюро уточнили, что примерно с 11 утра ожидается ощутимое ухудшение погоды и усиление ветра. Предполагается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Как отмечает портал "Вести", к вечеру текущего дня в Москве может выпасть до трех миллиметров осадков.

Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам советуют обходить стороной плохо закрепленные конструкции.