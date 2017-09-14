Стало известно, когда в Москве снова будет тепло

Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется теплая погода.

Согласно последней информации специалистов, уже в первые дни следующей недели столбики термометров в столице поднимутся выше 20 градусов по Цельсию. В погодном центре "Фобос" уточнили, что существенного потепления в грядущие выходные не ожидается.

Предполагается, что в субботу и воскресенье температура воздуха составит не больше 19 градусов, предполагается, что будет облачно, но без существенных осадков.