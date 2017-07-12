МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе с градом

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. На Москву надвигается гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.



Такая погода будет сохраняться весь сегодняшний день и до утра четверга, 13 июля. Синоптики ранее прогнозировали на 12 июля температуру +23-25 градусов.



Буквально сегодня «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр сообщила о том, что сильные грозовые фронты, приход которых синоптики ожидали к середине недели, сменили траекторию и пройдут мимо Москвы. Сильная гроза в среду отменяется, но во второй половине дня могут пойти дожди.



