МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе с градом
12 июля 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. На Москву надвигается гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Такая погода будет сохраняться весь сегодняшний день и до утра четверга, 13 июля. Синоптики ранее прогнозировали на 12 июля температуру +23-25 градусов.
Буквально сегодня «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр сообщила о том, что сильные грозовые фронты, приход которых синоптики ожидали к середине недели, сменили траекторию и пройдут мимо Москвы. Сильная гроза в среду отменяется, но во второй половине дня могут пойти дожди.