Летняя погода продержится в Москве пять дней

Погода в этом году совсем не балует москвичей. В понедельник пришла уверенность, что лето наконец-то наступило, но, как оказалось, по-настоящему летняя погода с жарой в дневные часы и теплыми ночами продлится недолго.

Температура в 25−27 градусов продержится в столице не больше пяти дней, пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Несколько скрасить прогноз может сообще6ние о том, что сильные грозовые фронты, приход которых синоптики ожидали к середине недели, сменили траекторию и пройдут мимо Москвы. Сильная гроза в среду отменяется, но во второй половине дня могут пойти дожди.



Хорошими обещают быть в столице выходные: почти без дождей и с температурой до +27 градусов. Жаркие дни с умеренными дождями и теплые ночи могут вызвать рост грибов.



В соседних областях погода не столь безоблачна. Сильные грозовые ливни со шквалистым ветром и даже град ожидаются в Орловской, Курской областях, Смоленской и Брянской областях.