Летняя погода продержится в Москве пять дней
12 июля 2017, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Погода в этом году совсем не балует москвичей. В понедельник пришла уверенность, что лето наконец-то наступило, но, как оказалось, по-настоящему летняя погода с жарой в дневные часы и теплыми ночами продлится недолго.
Температура в 25−27 градусов продержится в столице не больше пяти дней, пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Несколько скрасить прогноз может сообще6ние о том, что сильные грозовые фронты, приход которых синоптики ожидали к середине недели, сменили траекторию и пройдут мимо Москвы. Сильная гроза в среду отменяется, но во второй половине дня могут пойти дожди.
Хорошими обещают быть в столице выходные: почти без дождей и с температурой до +27 градусов. Жаркие дни с умеренными дождями и теплые ночи могут вызвать рост грибов.
В соседних областях погода не столь безоблачна. Сильные грозовые ливни со шквалистым ветром и даже град ожидаются в Орловской, Курской областях, Смоленской и Брянской областях.