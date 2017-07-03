Гидрометцентр России пообещал Москве немножко лета

Гидрометцентр России пообещал москвичам и жителям Подмосковья немножко лета. Дожди не прекращают лить в столичном регионе. Дни, когда этим летом температура воздуха повышалась до плюс 25 градусов, можно по пальцам перечесть.

Но не все потеряно. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд 3 июля дал прогноз: тепло в столичный регион придет во второй половине июля и начале августа.

По прогнозу синоптиков, в этот период температура воздуха может подняться до 25 градусов и даже выше, также ожидается повышение атмосферного давления. Как подчеркнул Вильфанд, это будет самые жаркий период текущего лета, - сообщает АГН "Москва". Но жаркими будут не все дни второй половины июля и августа.

Глава Гидрометцентра подчеркнул, что прогноз, превышающий 10 дней - это только ориентир, фоновый расчет.

Ранее синоптики призвали жителей центральной части России лета не ждать.

А в Крыму - жара.