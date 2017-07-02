Синоптики призвали россиян не ждать лета в этом году

Жители центральной России не должны ждать лета в этом году, потому что оно не наступит. Такое мнение высказал метеоролог Евгений Тишковец.

В разговоре с корреспондентом RT синоптик сказал, что не может порадовать россиян обнадеживающими прогнозами. По словам Тишковца, погода в течение июля и августа будет примерно такой же, как и в июне. Метеоролог считает, что с такими температурами купальный сезон смогут открыть только люди, обладающие немалой долей смелости.

Стоит отметить, что ранее коллега Тишковца Роман Вильфанд выступил с совершенно другим прогнозом. Он пообещал россиянам «розовое лето» - высокие температуры и минимум осадков.