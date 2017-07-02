МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до позднего вечера

Столичное управление МЧС продлило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. Стихия будет бушевать в столице до позднего воскресного вечера.

В столице ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям отсидеться в непогоду дома, тем более, что сегодня нерабочий день, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Во время разгула стихии возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев и плохо укрепленных конструкций. Из-за скопления воды на дорогах может быть затруднено движение транспорта, возможны дорожно-транспортные происшествия, предупреждает МЧС.