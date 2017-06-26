На столицу надваигаются гроза и град

В Москву сегодня придет гроза и град, предупреждают синоптики. Во время ненастья порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В целом погода летняя – 21…23 градусов выше нуля.

Днем 26 июня ожидается переменная облачность, местами дожди, гроза и град. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду. Аналогичная погода будет сохраняться на протяжение всей рабочей недели, к выходным температура может подняться до +27 градусов, что принесет с собой грозовые дожди.

Ранее синоптики предупреждали, что только в июле жители Центрального региона ощутят приход настоящего лета, до этого на жаркую погоду и открытие пляжного сезона рассчитывать не приходится. Зато июль возьмет свое с лихвой – температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.



