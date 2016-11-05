Грядущей ночью в Москве ожидается резкое похолодание

Грядущей ночью в Москве температура воздуха резко опустится, вследствие чего погода станет по-настоящему зимней.

Предполагается, что в ночь на воскресенье, 6 ноября, столбик термометра в столице и области опустится в среднем до -9 градусов, сообщает сегодня радиостанция «Говорит Москва». Синоптики уточняют, что в Москве максимально низкая температура составит -7 или -9 градусов, а вот в Подмосковье - примерно -11 градусов.

Москвичам советуют не переживать, поскольку уже к вечеру воскресенья в столице начнется постепенное повышение температуры - до -5 градусов -3 градусов.