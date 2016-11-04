Из-за снегопада движение в область из Москвы затруднено

В пятницу, 4 ноября, движение из Москвы в область в настоящий момент сильно затруднено из-за снегопада.

Данную информацию предоставили сегодня в информационном центре транспортного комплекса столицы. Отмечается, что скорости понижены в сторону области на проспекте Вернадского от станции метро "Проспект Вернадского" вплоть до улицы Лобачевского. Кроме того, плотное движение зафиксировано на МКАД от Калужского шоссе до улицы Поляны.

В столице медленно едет ТТК от Ленинградского шоссе до улицы 1905 года, передает РИА "Новости". Автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах.