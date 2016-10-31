На этой неделе в Москве ожидается похолодание и снегопад

На этой неделе в столичном регионе ожидается по-настоящему зимняя погода.

В середине недели синоптики прогнозируют снегопады и резкое похолодание, погода, вероятнее всего, будет пасмурной и промозглой. В погодном центре "Фобос" уточнили, что Москва окажется в тылу циклона, вследствие чего может выпасть снег и подняться северо-восточный холодный ветер.

В целом температура может опуститься до —4… —6 градусов ночью и до 0… —2 градусов днем. Ожидать солнечных дней в ближайшее время не стоит.