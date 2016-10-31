В понедельник, 31 октября, в Крыму объявили штормовое предупреждение.

Главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило, что в ближайшие часы в регионе ожидаются сильнейшие ливневые дожди. Как уточняет ТАСС, в горах вероятен довольно сильный снегопад. Предполагается, что неблагоприятные погодные условиях сохранятся на полуострове в течение всего дня.

Крымские спасатели предупредили о возможности подтопления ряда территорий, схода селей и оползней. Автомобилистам рекомендуют наблюдать за изменениями в расписании работы Керченской переправы.