Синоптики назвали дату прихода в Москву бабьего лета

Синоптики сообщили, что бабье лето придет в Москву и Подмосковье только в конце сентября. По прогнозу специалистов по погоде, в ближайшие дни в столичном регионе установятся прохладные дни.

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт. Похолодает уже ближайшей ночью. Будет дуть северо-западный ветер, порывы составят 15 метров в секунду.

Во вторник, 13 сентября, температура воздуха в Москве и области составит не выше 16 градусов. В среду и четверг температура воздуха еще понизится. Ожидаются дожди. Ночная температура может снижаться в некоторых районах столичного региона до плюс трех градусов.

Такие теплые дни, как понедельник, 12 сентября, могут повторится только в конце сентября, когда ожидается бабье лето.

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