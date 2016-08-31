"Бабье лето" в этом году будет достаточно поздним

Каким будет День знаний в столице в отношении погодных условий, рассказал Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России. Утренние линейки, по словам метеоролога, пройдут при температуре 10-11 градусов тепла.

Ночь на 1 сентября обещает быть холодной: воздух прогреется не больше чем на 6-8 градусов выше нуля. В целом прогнозы на сентябрь остаются многообещающими: будут зафиксированы показатели значительно выше нормы, сообщает rg.ru. «Бабье лето» стоит ждать позже, в десятых- двадцатых числах сентября.

В первые десять дней первого осеннего месяца будет достаточно прохладно – 14-18 градусов. День Города в Москве, который состоится 10-11 сентября, температура составит днем 14-19 градусов, ночью – 4-9.

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