Стало известно, почему лето в текущем году стало таким дождливым. Причина была найдена специалистами по климату, которые исследовали влияние льдов Арктики на погодные условия России и Европы.

Как оказалось, атлантические течения испытывают влияние арктических льдов. Из-за них ветер с севера проходит не над морскими территориями, а над сушей, что вызывает дожди. Именно поэтому и российские, и европейские жители этим летом не убирали далеко зонтик, который постоянно требовался во время ливней.

Но в конце лета жителей столицы Россия ждет сухая погода и солнечные выходные, так как в свои права вступает антициклон.

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