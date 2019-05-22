Ростислав Ищенко: это идея не Зеленского, а тех, кто реально управляет Украиной...

Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом Зеленским документ о выборах, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

О том, будет ли Зеленский бодаться с Радой, размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО:

«Если кто-то позволит себе слишком много, того сурово накажут!»

- Я думаю что рано или поздно Рада примет этот законопроект, потому что он продвигается в интересах большей части украинского олигархата, контролирующего все партийные силы.

К тому же законопроект предполагает чисто пропорциональную систему выборов, а это значит, что в Верховной раде будут присутствовать только те люди, которые состоят в партийных списках.

Стало быть, олигархам будет значительно легче управлять парламентом: три-четыре человека сели, договорились - и фракции голосуют так, как им сказано.

То есть не будет ни каких-то внефракционных объединений, ни перебежчиков из фракции во фракцию, а если кто-то позволит себе слишком много, того сурово накажут, лишат мандата и вообще выгонят из Рады!

«Коломойский сказал об этом еще месяца два назад»

Сейчас те люди, которые привыкли проходить по округам, а также депутаты из состава этой Рады, которые понимают, что их не возьмут ни в один партийный список, просто пытаются торговаться, как-то договориться и т.п.

И тем не менее, рано или поздно Рада должна будет принять этот законопроект еще и потому, что на сегодня именно он является основной частью политического консенсуса.

И вообще, это же не идея Зеленского, - это идея тех, кто реально управляет Украиной! То есть Коломойского, и иже с ним...

Кстати, именно Игорь Валерьевич и был первым, кто сказал о том, что необходимо понизить проходной барьер для партий и отменить мажоритарную систему.

Причем Коломойский сказал об этом еще месяца два назад, когда был не на Украине...