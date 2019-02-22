«Украина успокоится только в составе Российской Федерации»
22 февраля 2019, 10:40 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Государственный переворот, совершенный на Украине пять лет назад, привел страну к реальной угрозе развала. Эта страна оказалась на краю пропасти, а ее национальные элиты предали свой народ. Такое мнение высказали общественные деятели и депутаты Крыма...
О будущем наших соседей по глобусу размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:
«Русские составляют...»
- Должен напомнить, что сейчас русские составляют от пяти шестых до семи восьмых населения и в Российской Федерации, и в Белоруссии, и на Украине.
Но если та же Белоруссия сумела найти способ обеспечения необходимой в нынешних экономических условиях степени самостоятельности без ущерба для своих граждан, а скорее, даже с пользой для них, то Украина даже не попыталась искать такой способ.
«Украина оперлась на неадекватные польские фантазии»
Украина просто оперлась на явно неадекватные польские фантазии полуторавековой давности. Отсюда и все эти последствия, вытекающие и льющиеся на головы русского большинства граждан Украины.
Этот проект действительно давным-давно пора закрыть. Конечно, по-хорошему его и открывать-то не стоило, но теперь чем скорее его закроют, тем полезнее будет для всех, и прежде всего для самих граждан нынешней Украины.
«Дорабатывать напильником по месту»
Что будет вместо Украины? Будет Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.
Возможно, будет еще и Новороссийский Федеративный округ Российской Федерации - как отдельный, поскольку центр Украины уже доказал, что не хочет совмещаться с Юго-Востоком.
В любом случае Украина успокоится только в составе Российской Федерации, а вот в каком формате, это уже надо будет дорабатывать, как говорится, напильником по месту.
«Превращение русских в антирусских»
Правда, теоретически я не исключаю, что какая-то часть Украины все-таки отойдет и не к Российской Федерации...
Например, Галичина, восточный склон Карпатских гор, где отрабатывались технологии психологической хирургии, направленные на превращение русских в антирусских.
Ведь эта самая Галичина, довольно долго пробыв в составе Польши, с одной стороны, люто ненавидит ее, а с другой - видит в ней для себя некий образец.
Поэтому я не исключаю, что Галичина в конечном счете войдет в состав Польши. Но большая часть Украины, включая Закарпатье, несомненно, войдет именно в состав Российской Федерации!