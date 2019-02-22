Государственный переворот, совершенный на Украине пять лет назад, привел страну к реальной угрозе развала. Эта страна оказалась на краю пропасти, а ее национальные элиты предали свой народ. Такое мнение высказали общественные деятели и депутаты Крыма...

О будущем наших соседей по глобусу размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Русские составляют...»

- Должен напомнить, что сейчас русские составляют от пяти шестых до семи восьмых населения и в Российской Федерации, и в Белоруссии, и на Украине.

Но если та же Белоруссия сумела найти способ обеспечения необходимой в нынешних экономических условиях степени самостоятельности без ущерба для своих граждан, а скорее, даже с пользой для них, то Украина даже не попыталась искать такой способ.

«Украина оперлась на неадекватные польские фантазии»

Украина просто оперлась на явно неадекватные польские фантазии полуторавековой давности. Отсюда и все эти последствия, вытекающие и льющиеся на головы русского большинства граждан Украины.

Этот проект действительно давным-давно пора закрыть. Конечно, по-хорошему его и открывать-то не стоило, но теперь чем скорее его закроют, тем полезнее будет для всех, и прежде всего для самих граждан нынешней Украины.

«Дорабатывать напильником по месту»

Что будет вместо Украины? Будет Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.

Возможно, будет еще и Новороссийский Федеративный округ Российской Федерации - как отдельный, поскольку центр Украины уже доказал, что не хочет совмещаться с Юго-Востоком.

В любом случае Украина успокоится только в составе Российской Федерации, а вот в каком формате, это уже надо будет дорабатывать, как говорится, напильником по месту.

«Превращение русских в антирусских»

Правда, теоретически я не исключаю, что какая-то часть Украины все-таки отойдет и не к Российской Федерации...

Например, Галичина, восточный склон Карпатских гор, где отрабатывались технологии психологической хирургии, направленные на превращение русских в антирусских.

Ведь эта самая Галичина, довольно долго пробыв в составе Польши, с одной стороны, люто ненавидит ее, а с другой - видит в ней для себя некий образец.

Поэтому я не исключаю, что Галичина в конечном счете войдет в состав Польши. Но большая часть Украины, включая Закарпатье, несомненно, войдет именно в состав Российской Федерации!