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«Да пусть Серебренникову хоть «Белого козла» дадут!»
12 января 2019, 20:03 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Кирилл Серебренников удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как «лучший режиссер 2018 года» за фильм «Лето».
В соцсетях шутят, что надо было наградить его премией «Голубой слон», на голове которого маленькая шапочка, а в ухе серьга...
Напомним, Серебренников признался, что бухгалтерия «Седьмой студии» обналичивала полученные из бюджета деньги...
О гении, признанном в очень узких, тесных и сплоченных кругах, размышляет бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО:
«Небритый воришка с серьгой в ухе»
- Мне неприятен этот небритый воришка с серьгой в ухе. Да пусть Серебренникову хоть «Белого козла» дадут! Известно, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Раз кто-то дает им деньги на все эти значки, бумажки и статуэтки, то и ладно. Это их личное дело. Так что пусть они друг друга награждают, как-то отличают, любят...
Мне интересно другое - если ты нетрадиционно ориентированный, то зачем же об этом орать на весь мир?! Если таким хлопают в ладоши, скажем, в той же Европе, то это их европейские проблемы...
«Зубами расстегивают ширинку»
Один мой знакомый бизнесмен, очень состоятельный человек, был на спектакле, где на сцену вдруг выбежали голые мужики и стали трясти своими причиндалами. Это же полный абзац!
Знакомый говорит, что он вместе со своими богатыми приятелями тут же выскочили из зала и ушли в соседнюю комнату пить водку. А как иначе-то?
А на балете «Нуреев», говорят, имитируют, как этому персонажу зубами расстегивают ширинку. Вот оно, высокое искусство «не для всех»!..
Может, в Европе принято смотреть такие спектакли и там за это премии дают, а у нас, нормальных, здоровых российских мужиков, кроме рвоты, это ничего другого не вызывает!
«Выходит, у нас на Лубянке интеллигенты сидят»
Помню, еще один не шибко умный... как его... художник, прости Господи, акционист Павленский то мошонку к Красной площади прибивал, то двери ФСБ поджег...
Я думаю, что если бы он попытался поджечь ОМОН, его бы точно пристрелили... ну или бы собаки сожрали.
Выходит, у нас на Лубянке интеллигенты сидят. Он ФСБ «красного петуха» пустил, а они ему «путевку» во Францию, чтобы смылся!
Правда, французы ему что-то нетолерантные попались. То в психушку посадят, то судят...
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