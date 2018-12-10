Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя.

Напомним, что минимальная цена на водку сегодня составляет 205 рублей за поллитровку.

Вопрос: «Как выпить и остаться в живых?»

Михаил Старшинов, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, кандидат юридических наук:

«Вплоть до введения уголовного преследования!»

- Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно только одним путем - повышением уровня ответственности продавца за качество продаваемого спиртного, - вплоть до введения уголовного преследования!

А ведь контрафактной продукции практически не было во времена, когда была государственная монополия на производство алкоголя, теперь же от отравления различными алкогольными суррогатами в нашей стране ежегодно умирает порядка сорока тысяч человек.

Госмонополия на производство алкогольной продукции была и до революции 1917 года. Тогда торговля алкоголем приносила в бюджет страны около тридцати процентов, а в советские времена - до двадцати процентов доходов. Сейчас же эта цифра колеблется в пределах одного-двух процентов.

«Заинтересованы, чтобы пьющих становилось больше»

То есть огромная часть средств, которые могли бы пополнить бюджет страны, уходят в частные руки. Получается, что какие-то ловкачи, предприниматели за счет здоровья и пагубных привычек наших соотечественников получают огромные прибыли.

Естественно, что ради получения сверхдоходов они заинтересованы продать свою продукцию как можно большему количеству людей, и для них неважно, кто ее покупает - мужчины, женщины, дети, старики.

Более того, они заинтересованы в том, чтобы пьющих становилось как можно больше и, соответственно, их бизнес будет только расширяться...

* * *

«Человек попадает в зону риска»

Юрий Скуратов, президент фонда «Правовые технологии ХХI века», генпрокурор РФ (1995-2000 гг.), доктор юридический наук, профессор, заслуженный юрист России:

«Чтобы наши люди не пили что попало...»

- Когда человек заходит в магазин и видит, что бутылка водки стоит намного дешевле, чем должна стоить, то, понятно, что, покупая ее, он попадает в зону риска.

Прежде всего нужно вырабатывать культуру потребления спиртных напитков, чтобы наши люди не пили что попало, и госрегулирование – это только малая часть того, что требуется.

Конечно, это многофакторная работа, и нельзя сбрасывать со счетов, например, деятельность правоохранительных органов, жесткие действия по стандартизации и тому подобное. А как не обращать внимание на само население?..