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«Наши С-400 - это технологический шедевр!»

19 ноября 2018, 21:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Наши С-400 - это технологический шедевр!»
Novostidnja.ru

Перед визитом президента РФ Владимира Путина в Турцию некоторые СМИ сообщили о якобы произошедшем отказе Анкары от покупки российских ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф» в пользу их «американской альтернативы» ПРК «Пэтриот».

Напомним, что незадолго до этого обозреватель одного англоязычного сайта назвал «древней» машину тепловой обработки вооружения ТМС-65У, работающей на базе «Урала-375Д», который производится с начала 1960-х годов, что незамедлительно подхватили некоторые наши СМИ.

О ракетах и уборке снега размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

 

«Выбор в пользу эффективной и грозной техники»

- Россия является мировым лидером в области разработки систем дальнобойной ПВО, где американцы очень отстают от нас. Поэтому заинтересованные страны и берут наши С-400, ведь они лучше, чем американские «Пэтриоты» самых новейших модификаций.

Естественно, это выбор в пользу более эффективной и грозной техники. Мы в этом опережаем американцев, поэтому они и грозятся санкциями, пугают наших партнеров и т.п.

И тем не менее, наши партнеры, скажем, Индия, заключают контракты на покупку именно российских систем ПВО. Ведь наши С-400 - это технологический шедевр, и в мире есть только одна страна, которая может их производить - это Российская Федерация!

«Системы ПВО у них хуже»

А вот США не могут производить технику подобного уровня, то есть системы ПВО у них хуже. И тем не менее, используя дипломатические и политические меры принуждения, американцы впаривают их своим сателлитам.

Нашу технику покупают на свободном международном рынке, - еще и очередь стоит! На сегодня 13 стран заинтересованы в покупке наших систем С-400, причем многие в пику аналогичным системам США...

«Выглядит достаточно комично»

Что касается критики машин тепловой обработки вооружения ТМС-65У, работающей на базе обновленного, модернизированного мощного «Урала-375Д», ну так человек показывает свою техническая неграмотность и полное невежество.

Если он так сильно хочет покритиковать, пусть лучше посмотрит фотографии, на которых видно, как американские летчики и техники на учениях в Европе лопатами вручную очищают аэродром от выпавшего снега!

Лет тридцать назад советские курсанты и рядовые из батальона аэродромного обслуживания абсолютно так же лопатами кидали снег, а вот американцы кидают до сих пор. В Интернете можно найти массу таких фотографий, и выглядит это достаточно комично.

У нас сегодня эти функции максимально автоматизированы, ну, по крайней мере, для того, чтобы личный состав лопатами не убирал снег со взлетно-посадочной полосы, рулежек и самолетных стоянок. У нас все-таки есть машины тепловой обработки...

 

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