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«Путин умолчал обо всём»

13 ноября 2018, 13:33 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Путин умолчал обо всём»
Argumenti.ru

«Россия стоит за нарушениями работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО», - не исключил глава правительства Финляндии Юха Сипиля.

Накануне финские СМИ сообщили, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об этом нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны.

Напомним, что с 25 октября по 7 ноября в Норвегии, недалеко от границ России, прошли учения НАТО «Единый трезубец-2018», в которых были задействованы около 50 тыс. военных из 30 стран, включая ту же Финляндию...

О том, что «часовню тоже мы развалили», размышляет член президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук, начальник вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковник Анатолий СИТНОВ:

«Решение вопроса снятия потенциала»

- Может ли подобное быть реальностью - или это очередные происки Запада по выявление наших «шпионов»? Знаешь, я отвечу так: это - происки, этого быть не может, но в жизни, как говорится, случается всякое...

Конечно, сейчас уже не вызывает никаких сомнений то, что мы осуществили решение вопроса снятия потенциала систем управления. То есть мы можем ликвидировать, снять любое излучение и целеуказание, перебивая эти направления, частоты и т.п. Сейчас снятие таких потенциалов для нас не является проблемой.

Так что пусть Западе шумят, выдвигают версию за версией, ловят шпионов и занимается другими поисками. Это их дело.

«Нет проблем по уничтожению любых воздушных целей»

Что касается нашего противоракетного потенциала, то он, конечно, не предназначен для борьбы с дронами. Дело в том, что радиоизлучение полностью обнуляет излучение дронов.

Ведь все они, можно сказать, радиоэлектронно управляемые, то есть у них есть автоматические системы управления локального характера, воздействуя на которые весь этот рой дронов либо принудительно сажается на землю, либо просто уничтожается.

Сегодня нет никаких проблем по уничтожению любых воздушных целей. Всё зависит от наличия систем управления, разведки и целеуказания, ну а остальное - дело техники. Мы в этом плане не то что «обогнали Запад», а просто далеко-далеко впереди.

«Израиль находится под нашим контролем»

Да, я тоже слышал разговоры о том, что после того, как мы поставили в Сирию наши системы С-300, то территория Израиля «просматривается» настолько хорошо, что если возникнет такая необходимость, то даже из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве якобы не сможет взлететь ни один пассажирский самолёт...

Ну, знаешь, давай не будем говорить о том, может там что-то взлететь или не может. Скажем проще: весь Израиль не то что, как ты говоришь, просматривается, а он в этом смысле полностью находится под нашим контролем.

Самолет-то, конечно, с территории Израиля взлететь, может, и сможет (извини за тавтологию), но если будет поставлена такая задача, то он в любой момент может быть сбит.

То есть для С-300 там нет никаких проблем по уничтожению воздушных объектов. Вот почему они сейчас там так неистово возмущаются по поводу установок наших ЗРК...

«На Западе даже не представляют, с кем они связались!»

Да, кстати, ведь до сих пор идет дискуссия о том, о чем же умолчал Путин, представляя наше новое чудо-оружие 1 марта этого года в Послании Федеральному собранию...

В этом плане я могу сказать следующее - Путин умолчал обо всём. Вот и пусть понимают это, как хотят. На Западе даже не представляют, с кем в лице нашей страны они связались!

Так что пусть они внимательно слушают нас, ну и, как говорится, держат нос по ветру. Если, конечно, получится...

«Определять перспективу будущего»

Что касается наличия аналогичных систем вооружений у наших западных «партнеров», то, скажем, те же «Патриоты» и другие подобные американские системы несут в себе некий первоначальный вариант и не доработаны до такого высокого уровня, как у нас.

И тем не менее, нельзя отказывать американцам в умении разрабатывать такие стратегические системы, потому что и элементная база, и вообще возможности США в области интеллектуального потенциала гораздо выше, чем у нас.

Если в 80-90-е годы математический потенциал, разработка программ и т.п. в СССР и России были, что называется, впереди планеты всей (известно, что 80% разработок «Майкрософт» у Билла Гейтса делали наши программисты), то сейчас это уже немного другая история.

Сегодня у нас, скажем так, не в полной степени есть понимание того, что математика, информационное воздействие и пространство, которое мы сами можем формировать, могут определять перспективу будущего...

 

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