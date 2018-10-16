«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»

Разрыв отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызывает озабоченность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что мудрость восторжествует. И конечно, надеемся, что все интересы РПЦ будут соблюдены», - добавил чиновник.

Напомним, что Синод РПЦ обещал жесткий ответ на решение Константинополя по Украине...

О ситуации размышляет директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий КОРОВИН:

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«Шанс на то, что Варфоломей одумается»

- Скорее всего, это был первый шаг Русской православной церкви на пути к жестким мерам. Думаю, что это вполне естественное решение прерывания евхаристического общения, означающее, что теперь первоиерархи не смогут совместно ни служить, ни причащаться.

Конечно, это решение трудно назвать жесткой мерой, а вот реальной мерой стало бы анафематствование Константинопольского патриархата, то есть признание его еретической структурой, вносящей раскол и попирающей церковные законы.

Это была бы действенная мера, которая вкупе с проведением Всеправославного Собора могла бы привести к преданию анафеме со стороны всех поместных церквей, и тогда Константинопольский патриархат перестал бы существовать в качестве церкви.

Вчера в Минске был сделан шаг на этом пути. Это, видимо, максимум, на что решилось духовенство Московского патриархата, все еще оставляя шанс на то, что патриарх Варфоломей одумается и начнет вести себя более взвешенно и осторожно.

«Уврачевать ситуацию»

То есть РПЦ, исходя из гуманистических соображений, продолжает пытаться уврачевать ситуацию, примириться с Константинополем и, видимо, вернуться назад, на ранние ее стадии, пока всё это не зашло совсем далеко.

Можно сказать, что Русская православная церковь пока дает такой вот предупредительный огонь...

Что ж, это - предупредительная мера, которая должна послужить сигналом к тому, что Московская патриархия готова к диалогу и не стремится максимально быстро разорвать отношения.

«Запад откусывает куски от РПЦ»

Но если раскольничьим структурам на Украине будет предоставлена автокефалия, то, Фанар, резиденция Варфоломея, перестанет быть церковью и превратится в простую разведывательную сеть, которую курирует ЦРУ.

Понятно, что Турция находится под сильнейшим влиянием цивилизационного Запада, эта страна на протяжении десятилетий является членом блока НАТО.

Именно с помощью Константинопольского патриархата уже не одно десятилетие и даже столетие Запад откусывает куски от Русской православной церкви. Вспомните - прибалтийские государства, Финляндия... целый список. И эта геополитическая экспансия продолжается

«Под прямым контролем западных спецслужб»

Западу и ЦРУ нет никакого дела до веры, и они просто используют так называемого вселенского патриарха, которого мы, кстати, называем «вселенский» лишь из уважения, потому что он был лишен всего и в Турции его не жалуют.

Конечно, никаким вселенским Варфоломей не является. Это слабый человек, который находится под прямым контролем западных спецслужб и боится буквально всего.

Его «вселенскость», претензии, пафос - это просто буря в стакане воды, и, конечно, ни в религиозном, ни в каноническом смысле он из себя ничего не представляет.

«Православные Украины становятся расходным материалом»

Мы наблюдаем продолжающуюся большую геополитическую игру Запада по отрыву Украины от России. К глубочайшему сожалению, православные люди Украины становятся просто расходным материалом!

О них никто и не думает. Их бросают в топку межцивилизационного противостояния Запада и России, а Украина вообще не рассматривается как некий субъект, как геополитическая единица.

Украина рассматривается Западом только как плацдарм для геополитического наступления на Россию, поэтому то, что будет с украинцами, их совершенно не интересует.

«Человек там не спасется»

Сейчас творится беззаконие. Структуры Филарета Денисенко, которые готовится признать Константинопольский патриархат, не имеют никакого отношения к православию, потому что это еретическая, раскольничья секта и никакого Спасения там не происходит.

Если человек будет принадлежать к такой секте, то он не спасется, а пойдет по пути погибели. Константинопольский патриархат не имеет никаких законных оснований признавать автокефалию этой раскольничьей церкви.

Здесь речь идет об иерархии. Есть законная иерархия Московского патриархата, а есть незаконная, раскольничья, сектантская...

«Мы лишь просыпаемся»

По-моему, мы ведем себя очень пассивно на фоне активного цивилизационного наступления Запада на нас на Украине.

Мы лишь просыпаемся и смотрим на то, что на протяжении уже четырех лет после «майдана» происходит на Украине, а по сути, на территории большой цивилизационной России.

Думаю, что из-за этого минимального гуманизма мы проигрываем и только усугубляем проблему. По сути, на наших глазах происходит большая, глубокая теологическая драма, которая раскалывает православие в целом, потому что пытаются расколоть РПЦ и отделить ее от поместных церквей.

«Русская армия и флот»

Есть ли у России, как у государства, рычаги и механизмы для защиты верующих на Украине в случае, если начнутся гонения и притеснения?

Да, есть. Русская армия и флот. На наших глазах творится беззаконие, этот жесткий захват.

Ведь после легализации украинских раскольников националистическим группировкам и карателям будет отдан приказ о зачистке храмов УПЦ от священников, признающих Московский патриархат, а это акт военной агрессии...