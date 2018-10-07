«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»
7 октября 2018, 14:29 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и сказал, что гордится им. Напомним, что Конор Макгрегор, «делая шоу», перед боем неоднократно оскорблял нашего бойца и просто хамил.
После поединка хамство продолжилось уже со стороны членов команды Макгрегора, которые находились вне ринга. Разгоряченный после боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение - и между ним и оскорблявшими произошла стычка...
О ситуации размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:
«То же самое прошло между Зиданом и Матерацци»
- Видимо, кто-то из команды Макгрегора сознательно выкрикнул в адрес Нурмагомедова что-то оскорбительное. Думаю, это было сделано в расчете на темперамент нашего бойца.
Примерно то же самое прошло между Зиданом и Матерацци в финале чемпионата мира по футболу 2006 года, где ставки, как вы понимаете, тоже были очень высоки.
Тогда Матерацци сказал Зидану нечто настолько оскорбительное, что тот ударил его, был удален с поля и в результате французы проиграли.
«В тех краях не брезгуют абсолютно ничем»
Конечно, я не знаю, что было сказано Нурмагомедову, но в той толпе наверняка было много людей со всевозможными видео- и звукозаписывающими устройствами. Так что если будет проводиться полное расследование, то установят, кто, что и почему что-то сказал.
Да, уже пошли мнения неких экспертов, что Нурмагомедову за такое поведение могут не выплатить гонорар...
Ну что ж, Нурмагомедову за 2 миллиона долларов могут учинить еще и не такую подлость! В тех краях, где вместо совести уже давно вырос кошелек, не брезгуют абсолютно ничем.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес