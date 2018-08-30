«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего Дня рождения!»

Иосиф Кобзон, певец, народный артист России, депутат Госдумы скончался на 81-м году жизни. Он будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.

О нем вспоминает главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, член Общественной палаты РФ, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», профессор, академик РАН и РАМН Лео БОКЕРИЯ:

«Кобзон достоин звания Герой России!»

- Иосиф Давыдович Кобзон был очень большим моим другом. Мы долгие годы общались, можно сказать, один на один. Это потеря очень близкого для меня человека, и я просто не нахожу себе места! Кроме того, у нас очень много общих друзей.

Хотя я понимал, в какую сторону, к сожалению, шел процесс его болезни, но, знаете, даже молился о том, чтобы он дожил до 11 сентября, чтобы отметить свой день рождения. Но не получилось...

Я считаю, что Кобзон по всем статьям достоин звания Герой России!

«Помню, в Храме Христа Спасителя мы проводили мероприятие...»

Конечно, я могу вспомнить много разных историй, связанных с общением с Иосифом Давыдовичем. Помню, в Храме Христа Спасителя мы проводили мероприятие Лиги здоровья нации, членом Президиума которой был Кобзон.

Но тогда он просто пел, а потом рассказал какой-то анекдот. Иосиф Давыдович, как многие, наверное, знают, любил рассказывать анекдоты, а мне он их рассказывал еще и потому, что я очень заразительно смеюсь.

Короче говоря, зал тогда, конечно, тоже смеялся, а потом вышел Олег Михайлович Газманов и сказал, что ему трудно соревноваться с Кобзоном, потому что он первый раз слышит анекдот в таком святом месте. Иосиф Давидович мгновенно ответил Олегу, что в жизни когда-нибудь всему приходится учиться...

Мне это запомнилось, наверное, потому, что Иосиф Давыдович ко всему относился очень естественно. А ведь тогда мы отмечали очень важное событие в очень торжественном месте, но это же совсем не значит, что всё должно быть, как говорится, по бумажке, с понятным началом и понятным окончанием...

«Это всегда бывает неожиданно и очень печально!»

Иосиф, вообще, был очень неординарным и необычным человеком. Мне безумно, безумно жалко, что его нет, хотя, еще раз хочу сказать, что я, конечно, прекрасно понимал, к чему все идет.

И тем не менее, это всегда бывает неожиданно и очень, очень печально!