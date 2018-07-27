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«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

27 июля 2018, 23:20 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»
Kp.by

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, заявил президент этой южноамериканской страны Ленин Морено.

О грядущей судьбе Ассанжа размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

 

«Ассанжа могут посадить на электрический стул»

- Идет массированное англо-американское давление на президента Эквадора, который просто начинает «прогибаться», что, конечно, не украшает его как политического лидера самостоятельного суверенного государства.

Выдача Ассанжа на расправу в руки англосаксов будет означать абсолютно всё - вплоть до смертного приговора... То есть ему могут вчинить самые тяжелые обвинения и посадить на электрический стул.

Поэтому международная общественность сейчас должна поднять голос протеста. Ведь Ассанж фактически такой же правозащитник, как Сноуден, и попытки выдавить его из посольства приведут этого человека к гибели.

«Правозащитники даже не шевелятся»

Что касается наших правозащитников, то они, конечно, правильно реагируют на факты тех безобразий, которые творятся по линии ФСИН, в той же Ярославской колонии, но пусть они точно так же отреагируют и на готовящуюся расправу над Ассанжем!

Это же звенья одной цепи. Если ты правозащитник, поднимай голос протеста, выступай в защиту всех, кто занимается правозащитой, в том числе и своих коллег за рубежом!

Так что мы ждем этого от правозащитных структур, в частности, от нашего уполномоченного по правам человека.

Наши люди, которые занимаются «правами человека», тоже должны защищать и Ассанжа, и Марию Бутину... Кстати, в том, что касается Марии, то наши правозащитники пока даже не шевелятся.

«Русский в Латвии брошен в застенки контрразведки!»

Напомню, что защитник русского языка и русских школ в Латвии Александр Гапоненко арестован латвийской контрразведкой, и я тоже что-то не слышу голоса протеста со стороны наших правозащитников.

Но если они страдают политическим дальтонизмом, то нам надо либо менять наших правозащитников, либо как-то их активизировать.

Это же вопиющий случай, русский в Латвии брошен в застенки контрразведки! Ну и почему молчим? Помнится, наш МИД делал заявления, а сейчас всё вообще стихло...

«Свободу Анджеле Дэвис!»

В советские времена всюду звучал лозунг «Свободу Анжеле Дэвис!», вот и сегодня нужны лозунги «Свободу Александру Гапоненко!», «Свободу Марии Бутиной!» и т.д.

Во времена СССР мы, пионеры, комсомольцы, вырезали публикации из «Пионерской правды», «Комсомолки», наклеивали их на открытки и посылали такие петиции в Белый дом.

Почему сейчас наши молодежные движения, правозащитные организации не выступают с такими же инициативами?

«Надо колыхать это правозащитное болото»

Давайте поднимать эти вопросы в ООН, в ОБСЕ, везде! Александр Гапоненко - это самый настоящий узник совести, а против Марии Бутиной идут реальные политически мотивированные репрессии.

И тут правозащитники тоже должны поднимать голос. Ну и чего молчим-то? Все помнят, как иные наши правозащитники, заходящие в посольство США, прекрасно проявили себя под объективами НТВ...

Надо колыхать это правозащитное болото. А то они очень неплохо себя чувствуют, получая гранты, кто - на Западе, кто-то - здесь, в России. Но ведь должна быть и какая-то отдача!

«Флаг ЛГБТ им в руки!»

Вы спрашиваете, дескать, американский военспец Брэдли Мэннинг, который разоблачал военные преступления американской армии, вдруг поменял пол и стал называться Челси, и не принудят ли Ассанжа в случае выдачи США произвести над собой то же самое?

Ну, знаете, не надо конспирологических теорий! Если там есть идиоты, которые меняют пол, так это их проблемы с их же сексуальной идентичностью!

У нормальных людей это вызывает, мягко говоря, омерзение. Если они сами идут и делают такие операции, то, как говорится, флаг ЛГБТ им в руки!

«И пусть Тереза Мэй крутится волчком!»

Можно ли тайно переправить Ассанжа в Россию? Нет, тайно переправить его в Россию нельзя.

Но если Эквадор все-таки выпихнет его и, скажем, будет принято политическое решение взять Ассанжа под защиту России, то на территорию посольства Эквадора в Англии может прибыть машина нашего посла, Ассанж садится в нее и доставляется в российское посольство.

И пусть Тереза Мэй крутится волчком! В конце концов, она всех задолбала этим «Новичком», так что давайте долбать ее Ассанжем!

А я посмотрю, как Ми-6 или полицейские Британии будут останавливать машину российского посла и в его присутствии извлекать из нее Ассанжа!

«Не бояться их!»

Надо действовать активно и не бояться их! Британия ненавидит нас уже лет 500, буквально со времен Ивана Грозного.

Должны же мы, в конце концов, использовать какие-то внешнеполитические пропагандистские рычаги для того, чтобы поставить Лондон в стойло более-менее приличного поведения европейской страны, если они сами не хотят себя вести достойно!

Конечно, мы не знаем, будет ли принято такое политическое решение. Но как по линии общественных организаций, так и по линии государства мы должны защищать и Джулиана Ассанжа, и Марию Бутину, и Александра Гапоненко. Иначе этот беспредел будет продолжаться бесконечно.  

 

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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