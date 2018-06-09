«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер».

Напомним, что накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, активизировались боевые действия на линии соприкосновения ВСУ с республиками Донбасса.

О том, какие сюрпризы к футбольному празднику нам готовит коллективный Запад, размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Злые, но неграмотные»

- Дело в том, что более или менее грамотные специалисты по разным формам противодействия прекрасно знают, что нельзя делать то, что от тебя ожидает противник.

Конечно, со стороны Запада против нас играют люди бессовестные, беспринципные, но далеко не безграмотные, поэтому они, вероятнее всего, придумают то, что могут себе представить только высококлассные специалисты по различной борьбе.

Но есть и одно небольшое утешение, а именно: киевские террористы, наоборот, люди весьма злые, но не очень грамотные, и поэтому вполне вероятно, что те преступления, которые Киев задумывает совершить против нас, как раз будут хорошо предсказуемы.

«Мало шансов вернуться на своих ногах»

Так что я думаю, что мы действительно находимся в преддверии обострения боевых действий на Донбассе, где террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями, чтобы, собственно, в них и задушить.

Уверен, что там уже всё давно готово к их приходу, и весьма вероятно, что для киевских гостей реально уже расставлены засады, ловушки и т.п.

Так что те из них, кто попытается устроить на Донбассе какую-то пострелушку, имеют очень мало шансов вернуться из нее на своих ногах...

«Совершеннолетние, но не совершенно умные»

Также возможно, что перед чемпионатом мира могут быть предприняты какие-то попытки забросить боевиков либо с Украины, либо с Кавказа в те города России, где проводятся матчи.

Поэтому за всеми пассажиропотоками, несомненно, уже следит ФСБ, и очень может быть, что не только она, но и ее действия согласованы с какими-то иными серьезными службами.

Короче говоря, это то, что легко предсказать, поскольку это будут делать люди хотя и совершеннолетние, но не совершенно умные.

«Какие пакости нам еще могут устроить?»

А вот что на этом поле сделают американские и британские инструкторы по терроризму, я пока предполагать не возьмусь.

И, соответственно, тут я только надеюсь на то, что вопросами защиты и Российской Федерации в целом, и чемпионата мира по футболу в частности, будут заниматься профессионалы, а не я.

К сожалению или к счастью, я являюсь специалистом разве что в некоторых формах информационной войны, поэтому даже и гадать не берусь, какие пакости нам еще могут устроить.

«Я боюсь сценария...»

С другой стороны, я все же, надеюсь, что все эти американские и британские инструкторы по терроризму достаточно часто действуют по одному и тому же шаблону (взять дело Скрипалей или «химические атаки» в Сирии), так что и их действия тоже можно и отследить, и предсказать.

А вот чего я боюсь - так это сценария так называемого насыщения возможности обороны!

Да, это могут быть безграмотные и примитивные действия, каждое из которых в отдельности можно легко отразить. Но их может быть так много, что на предотвращение всех этих попыток не хватит ресурсов наших защитных служб...