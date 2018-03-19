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«Стареющий Геннадий Зюганов продал партию не тому человеку...»

19 марта 2018, 13:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Стареющий Геннадий Зюганов продал партию не тому человеку...»
Life.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об избираемых и избирателях мы беседуем с ведущим телепрограммы «Однако» Михаилом ЛЕОНТЬЕВЫМ:


 

- Могла бы быть явка еще больше, если бы Путин открыто призвал приходить?

- Он и так призвал приходить и выступил с обращением. У нас все отлично, что тут комментировать-то?

- Как вы думаете, электорат Грудинина все-таки больше голосовал за вывеску - КПРФ, чем собственно за кандидата?

- Коммунистический электорат - это традиционно закрытый электорат. Да, в значительной степени он голосует за вывеску и за признание принадлежности к этой вывеске.

И в этот электорат очень трудно проникнуть с какими-то конкретными претензиями к данному конкретному кандидату, то есть эти люди не поддаются на компромат и не верят ничему такому.

А ведь сам по себе-то этот парень очень проблемный. Мало того, что он ни в какой степени недостоин доверия, так он просто циничный лгун...

... и перебежчик.

- Дело даже не в этом. Просто он из «ореховских», что полностью исчерпывает его как личность!

Но, к сожалению, никому и в голову не пришло довести это до сведения избирателей. Собственно, это никому было и не надо. А жаль!

- Грудинин набрал 11, 8%. Помнится, Лебедь с 15% стал главой Совбеза... Сейчас раздаются голоса, что Грудинин может стать замминистра сельского хозяйства...

- Ему это не нужно. У него есть две должности, которые он непосредственно хочет: быть главой городского поселения Видное Московской области, потому что там находится таможенный склад.

То есть у этого человека очень конкретные, «чисто конкретные» цели. Он про «бабки» - и ни про что больше.

- Не про то, чтобы «страну с колен поднимать»?

- Да какая страна, он чисто про «бабки»! А вся эта выборная кампания... ну это для него, что называется, подарок из Африки...

То есть стареющий Геннадий Андреевич Зюганов продал партию (ну не может он ее дальше волочить!) не тому человеку, кому стоило.

- Как думаете, доведет ли прокуратура дело до конца, ведь там, насколько я понимаю, работа уже идет?

- Я не знаю, чего они там будут доводить, это не наше дело.

- Как вам результат Собчак? 1,6 % - это 1,2 миллиона человек. Не слишком ли много у нас контуженных?

- Ну а что, их всегда много...

                                                   Беседовал Александр САРГИН

 

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