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«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

3 марта 2018, 17:50 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»
Moscvichka.ru

2 марта художник-модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 80-летие, с чем мы его и поздравили. Несмотря на творческую, «сугубо гражданскую» профессию, он внимательно следит за политическими событиями и живет жизнью страны...

 

- Вячеслав Михайлович, вы смотрели Послание президента Федеральному собранию?

- Конечно, смотрел.

- Ваше отношение к тому, что сказал Путин, в том числе и к его словам о том, что наша страна теперь обладает таким фантастическим оружием?

- Естественно, у меня положительное отношение к этому. Я считаю, что это было просто блестящее послание!

Президент абсолютно четко и понятно заявил о том, что у нас будет моментальная реакция на возможные попытки агрессии со стороны американцев.

То есть если они вдруг решат запустить ракеты, применить оружие против нас или наших друзей, то мы моментально дадим им отпор. 

Знаете, эти слова президента просто потрясли меня!  

- Многие сравнивают это послание с тем, как СССР стал обладателем атомного оружия, или как мы первыми запустили искусственный спутник Земли...  

- Совершенно с вами согласен. Это было просто замечательно, очень здорово! Мы заявили о себе как о самостоятельной стране, не подчиняющейся никаким требованиям наших западных «партнеров».

По-моему, мы впервые без всяких экивоков, как это всегда было раньше, заявили о своей независимости.

Президент в своем послании великолепно ответил на все вопросы. Что ж, имеющий уши - да услышит!

Я считаю, что после послания Путина у людей нашей страны исчез страх. Его слова были убедительными и очень правильными.

- Реакция зала на выступление Путина напомнила мне момент возвращения Крыма...

- Да, реакция зала была очень восторженной! Я видел это по лицам людей, у подавляющего большинства была положительная реакция.

Я не представляю, кто кроме Путина сейчас может быть президентом, не знаю ни одной кандидатуры, которая могла бы так убедительно, так четко проиллюстрировать нашу мощь.

- А вот есть кандидат по фамилии Собчак...

- Саш, это очень смешно, очень! Конечно, все это не серьезно. Я не понимаю, зачем устраивать в стране такой цирк...

- Ну хоть одета-то она, как говорится, в соответствии с моментом? Может, ей какой-то колпак нацепить, перья? Она же против всех!..

- Нет, нет, этого не нужно. Но я считаю, что одевается она сейчас как-то не по делу, очень странно.

Я думал, что она будет более элегантна, что на ней будет более четкая, выразительная одежда. Мне не нравится, как она проявляет себя в одежде, когда идет на дебаты, на какие-то выступления, то есть на люди.

Думаю, что она могла бы одеться поинтересней, тем более что ее возможности в этом плане не ограничены.

А вообще, не стоит даже обсуждать ее кандидатуру.

- Примечательно, что это не Собчак заявила о нашем новом оружии...

- Я не понимаю, зачем она влезла во все это! Возможно, она уверена в том, что Путин поддерживал ее отца, поэтому теперь и ведет себя так непозволительно?

- Давно это было, а сейчас это уже взрослая женщина 36-ти лет...

- А ведет себя как несостоятельная девчонка!

- Как вы думаете, Путин убедительно победит?

- Абсолютно. Другой кандидатуры сегодня я просто не представляю.

- Вы будете за него голосовать?

- Конечно, а как же! Естественно.

                                                         Беседовал Александр САРГИН

 

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«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

«После послания Путина у людей нашей страны исчез страх!»

2 марта художник-модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 80-летие, с чем мы его и поздравили. Несмотря на творческую, «сугубо гражданскую» профессию, он внимательно следит за политическими событиями и живет жизнью страны...
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