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«Собчак не надо из США пускать обратно в Россию!»

9 февраля 2018, 19:20 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Собчак не надо из США пускать обратно в Россию!»
Ru.sputnik.az

Собчак зашла перекусить на молитвенный завтрак с президентом Трампом - и ушла, назвав мероприятие крайне странным и бессмысленным.

Примечательно, что она была не в рясе и без накладных усов и бороды. Более того, даже не кривлялась на фоне церквей, изображая танцы с бутылкой, и не называла американских детей гаденышами...

Вопрос: «Собчак - такая противоречивая вся?»

 

Эдуард Лимонов, писатель, публицист:

«Девка, выросшая в предательской семье»

- Ну это такой предатель Родины, девка, выросшая в предательской семье. Сам Собчак - это человек той эпохи, когда все разбазаривали, а  сейчас эпоха, когда мы пытаемся всё собрать...

Так что несмотря на то, что Собчак - это молодая 36-летняя девушка, вся она тоже происходит из той эпохи. Ее папа принадлежал эпохе либерализма, это 80- е годы, а сейчас у нас эпоха патриотизма!

По-моему, не надо из США ее пускать обратно в Россию. Она принадлежит «цивилизованному миру», Европе, США, ну и что ей у нас-то делать?

Так что уехала туда - и уехала. Ведь Собчак против всех нас.

А ведь ее кто-то называет «умная» Я ее так не называю. Я и на телевидении в свое время сказал, что она дура, и теперь повторяю это для вас!..

Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы:

«Теперь и у наших храмов начнёте себя достойно вести?»

- Значит, когда надо, Собчак умеет себя держать в руках. Теперь мы всегда можем сказать ей: «На завтраке у Трампа вы вели себя прилично, теперь, может, и у наших храмов начнёте себя достойно вести?»

По-моему, в либеральной оппозиции достаточно других людей, которые могли бы стать кандидатами на пост президента. А Собчак... чего только стоит ее высказывание о Крыме!

Зачем она сейчас поехала в США - получать указания о том, как себя вести, и заручиться дальнейшей поддержкой?

Конечно, она может сказать, что поехала налаживать международные отношения, ведь Путин, по мнению либеральных товарищей, ведет неправильную международную политику, и мы перессорились со всем миром.

А то, что Путин отстаивает интересы России, они видят не хотят. Ведь на Западе уже совсем обалдели  - русофобия зашкаливает, а со спортсменами что творят!..

А может быть, Собчак поехала в США присягнуть так же, как какой-нибудь блогер-разоблачитель?

Кстати, когда присягаешь, то надо вести себя прилично. Вот она и держалась в рамках...

Возможно, Собчак считает, что внешнее управление - это благо для России. Я так не считаю.

Что ж, пусть все видят, что это такое - либеральный подход...

Герман Стерлигов, бизнесмен:

«Собчак принадлежит Синагоге»

- Заграница - это уже ближе к метрополии, а там действительно могут быть наказания за какие-то выходки, за невоспитанное поведение и т.п.

А у нас таким, как Собчак, всё сходит с рук, потому что до последнего времени мы были некоей «далекой колонией»...

Правда, сейчас, надеюсь, ситуация поменяется и некоторые раскованные люди тоже будут вести себя вежливо...

Что касается того, что она ушла с молитвенного завтрака, так для нее это действительно бессмысленное мероприятие!

По сути, в нем участвуют еретики, хотя и называющие себя христианами, а Собчак, насколько я понимаю, принадлежит Синагоге...

Ну и что она должна была делать на этом протестантском молитвенном завтраке?

А что касается того, что Собчак теперь кандидат на пост президента... ну эти выборы того заслуживают!

Идет спектакль для люмпен-пролетариата, чтобы люди думали, что они выбирают...

 

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