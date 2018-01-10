//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//live 13+

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

10 января 2018, 12:21 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»
Lamp.im

Михаил Державин, народный артист России, артист театра и кино, телеведущий и просто очень хороший человек скончался на 82-м году жизни. 

О нем вспоминает народная артистка России Татьяна Васильева, которая снималась с Михаилом Михайловичем в фильме «Моя морячка»...

 

«Вся моя творческая сценическая жизнь началась с Миши...»

- Дело не только в «Моей морячке», а в том, что вся моя творческая сценическая жизнь началась с Миши...

Когда я после окончания Школы-студии МХАТ только пришла в Театр Сатиры, Миша стал моим партнером в нескольких спектаклях и очень помогал мне.

Тогда это были самые первые мои роли, и во всех ролях он был рядом со мной. Например, мы с ним играли в спектакле «Обыкновенное чудо», где он был Медведем, а я Принцессой...

«При всей своей легкости и мягкости Миша был довольно закрытым человеком»

Естественно, что у нас с ним были великолепные отношения, ведь Миша очень легкий, беспроблемный и бесконфликтный человек с огромным чувством юмора.

Но, знаете, с другой стороны, он не допускал в свою жизнь абсолютно всех. То есть для тех, кого он не принимал, он был закрыт и не считал нужным впускать их в свою жизнь.

Да, при всей своей легкости и мягкости Миша был довольно закрытым человеком.

«Я очень дружила с его мамой, сестрами...»

К счастью, я ничего подобного на себе не испытала. Более того, я очень дружила с его мамой, сестрами, часто бывала у них в гостях - и в Москве, и за городом...

Знаете, я просто вошла в эту семью, и они меня тоже очень любили.

Конечно, я понимаю, что у каждого свой срок, но уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!

«Я его помню таким, каким он всегда был только для меня»

Да, мы с ним давно не виделись, он в последнее время плохо себя чувствовал, и можно сказать, что был уже совсем другим, но я его помню именно таким, каким он всегда был только для меня...

Миша для меня всегда таким и останется - прекрасным, очень красивым, добрым, чудесным и интеллигентным человеком!

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

«Уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!»

Михаил Державин, народный артист России, артист театра и кино, телеведущий и просто очень хороший человек скончался на 82-м году жизни. О нем вспоминает Татьяна Васильева, снимавшаяся с Михаилом Михайловичем в фильме «Моя морячка»...
«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

Президент России Владимир Путин исключил из перечня сведений, которые относятся в РФ к государственной тайне, геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли. Вопрос: «Станет ли гостайное явным?»


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

Отбушевали новогодние телеизыски! Все та же мишура, те же хиленькие задумки извращенцев, воплощенные ими же. О «шедеврах», которые под Новый год изобрели телевизионные деятели искусств, размышляет Виталий МИЛОНОВ...
С точки зрения «англичанки», она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире!

С точки зрения «англичанки», она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире!

Российский фрегат «Адмирал Горшков» грациозно проследовал Северным морем вдоль Великобритании, а тамошний военный корабль «Сент-Олбанс», как мог, сопроводил его. О «гадящей англичанке», ЛГБТ и т.п. - сенатор Андрей КЛИМОВ...

//Новости ADWILE

«Соревноваться на дебатах с Собчак и Жириновским - позорить и выборы, и страну!»

«Соревноваться на дебатах с Собчак и Жириновским - позорить и выборы, и страну!»

Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты РФ от КПРФ, а Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил. О том, будет ли Грудинин вести дебаты с Собчак, «АН» рассказал сам Геннадий ЗЮГАНОВ...
Отсутствие гимна и флага обессмысливает это действие под названием «Олимпиада»!

Отсутствие гимна и флага обессмысливает это действие под названием «Олимпиада»!

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в форме с национальной символикой. Вопрос: «А может, нашим спортсменам на всякий случай лучше выступать там в нижнем белье?»
«Навальный пока не дотягивает даже до уровня Саакашвили...»

«Навальный пока не дотягивает даже до уровня Саакашвили...»

Собчак явно «сдала». Более того, в ней проглядывает какая-то общая неудовлетворенность. Казалось бы, достигла так называемого успеха, а вот поди ж ты... О пресс-конференции Путина размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ.
«Путин посетил авиабазу Хмеймим, а это демонстрация нашего превосходства!»

«Путин посетил авиабазу Хмеймим, а это демонстрация нашего превосходства!»

Президент РФ Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии, где его встречали Башар Асад и Сергей Шойгу, и приказал начать вывод российской военной группировки из этой многострадальной страны. Вопрос: «Не рановато?»
Понятие «права человека» - легенда тех, у кого имеется комплекс неполноцености!

Понятие «права человека» - легенда тех, у кого имеется комплекс неполноцености!

Президент России Владимир Путин наградил правозащитницу Людмилу Алексееву госпремией за «выдающиеся достижения» в области правозащитной деятельности 2017 года. Вопрос: «Права человека - превыше всего?»

//Новости партнеров

«Пусть они со своей так называемой Олимпиадой идут в ...!»

«Пусть они со своей так называемой Олимпиадой идут в ...!»

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая в будущем году пройдет в Южной Корее. О том, как куражатся ничтожества, размышляет ведущий телепрограммы «Однако» Михаил ЛЕОНТЬЕВ.
«На телешоу мы гладим врагов по голове: давайте, ребята, у нас свобода слова!»

«На телешоу мы гладим врагов по голове: давайте, ребята, у нас свобода слова!»

Телевизор за последние семь лет стало смотреть вдвое меньше россиян, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос: «Неужели «зомбоящик» так и не сыграет в ящик?»
«Если безгранично расширять функции и задачи прокуратуры, можно зайти далеко!»

«Если безгранично расширять функции и задачи прокуратуры, можно зайти далеко!»

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о более чем двукратном росте доверия населения к работе надзорного ведомства с начала 2000-х гг. На сегодня почти 70% россиян одобряют работу Генпрокуратуры. Вопрос: «Вам прокуратура помогала?»
«Все равно, кто больной, коммунист или фашист, - врач обязан лечить любого!»

«Все равно, кто больной, коммунист или фашист, - врач обязан лечить любого!»

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России среди родителей распространяются так называемые СПИД-диссидентские настроения, то есть происходят отказы от лечения. Вопрос: «Нужно ли лечить от ВИЧ наркоманов и проституток?»
«Понятие «зеркальный ответ», о котором говорил Путин, вбирает в себя многое...»

«Понятие «зеркальный ответ», о котором говорил Путин, вбирает в себя многое...»

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иноагентам. Напомним, что Совет по правам человека при президенте РФ просил Совфед отклонить этот закон. О зазеркалье размышляет Александр ГУРОВ...
«Я думал, что Ким Чен Ын по нам ракетой долбанул!»

«Я думал, что Ким Чен Ын по нам ракетой долбанул!»

Во время самого сильного в истории штата Калифорния (США) лесного пожара сгорела половина города Санта-Роза. Выходец из СССР Юрий ОСТРОУМОВ геройски боролся за свою жизнь и сумел вырваться из огненного ада, о чем и поведал «АН»...
«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

Средняя зарплата в РФ по-прежнему гораздо меньше, чем в Европе. Доля потребителей с доходами ниже среднего выросла на треть. Вопрос: «Если не подтянем зарплаты, то затянем пояса или просто протянем ноги?»
«Исаак Моисеевич, у тебя есть счет в банке?» – «Есть, но он не в мою пользу»

«Исаак Моисеевич, у тебя есть счет в банке?» – «Есть, но он не в мою пользу»

Госкорпорация «Ростех» продаст 26 процентов минус одна акция концерна «Калашников» в частные руки. Распоряжение об этом согласовано и находится на подписании в правительстве. Вопрос: «Вы покупаете акции предприятий?»
«Михаил Задорнов запомнился не только мне, он запомнился всей стране!»

«Михаил Задорнов запомнился не только мне, он запомнился всей стране!»

На 70-м году жизни скончался Михаил Задорнов, писатель, философ, сценарист, драматург, телеведущий, президент фонда «Содружество». О том, чем запомнился знаменитый писатель-сатирик, вспоминают его коллеги по цеху...
Людмила Алексеева: на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете?

Людмила Алексеева: на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете?

В предвыборном штабе Собчак заявили, что она выступит за отмену закона о гей-пропаганде, правда, не уточнили, готова ли бывшая телеведущая к тому, чтобы ее сынишка Платон со временем стал так называемым геем...
«Выпить, посмотреть демонстрации и праздничные флаги – это же всегда приятно!»

«Выпить, посмотреть демонстрации и праздничные флаги – это же всегда приятно!»

Все ближе и ближе, как это называли в недалеком прошлом, праздник Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября исполняется 100 лет событию, перевернувшему буквально весь мир. Вопрос: «Вы будете отмечать 7 ноября?»
«Не случайно туда выезжал мэр Москвы Сергей Собянин!»

«Не случайно туда выезжал мэр Москвы Сергей Собянин!»

Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором среди прочих обсуждались вопросы обеспечения экологических прав граждан. Вопрос: «Когда сильно воняет - это всегда неприятно?»
«В ЕСПЧ на душу населения Россия подает исков не больше Испании или Франции»

«В ЕСПЧ на душу населения Россия подает исков не больше Испании или Франции»

В Госдуме заявили, что прекращение Россией работы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) может повлечь за собой выход из Совета Европы, но так ставить вопрос сегодня не стоит. Вопрос: «С ЕСПЧ работа - еще одна забота?»
«Нужно четко представлять угрозы и знать, как на них реагировать»

«Нужно четко представлять угрозы и знать, как на них реагировать»

22 октября свой праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных Сил России. В качестве официального он был учрежден президентом РФ 24 августа 2015 года. Вопрос: «Деньги для армии - это дело не последнее?»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры