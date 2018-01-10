Михаил Державин, народный артист России, артист театра и кино, телеведущий и просто очень хороший человек скончался на 82-м году жизни.

О нем вспоминает народная артистка России Татьяна Васильева, которая снималась с Михаилом Михайловичем в фильме «Моя морячка»...

«Вся моя творческая сценическая жизнь началась с Миши...»

- Дело не только в «Моей морячке», а в том, что вся моя творческая сценическая жизнь началась с Миши...

Когда я после окончания Школы-студии МХАТ только пришла в Театр Сатиры, Миша стал моим партнером в нескольких спектаклях и очень помогал мне.

Тогда это были самые первые мои роли, и во всех ролях он был рядом со мной. Например, мы с ним играли в спектакле «Обыкновенное чудо», где он был Медведем, а я Принцессой...

«При всей своей легкости и мягкости Миша был довольно закрытым человеком»

Естественно, что у нас с ним были великолепные отношения, ведь Миша очень легкий, беспроблемный и бесконфликтный человек с огромным чувством юмора.

Но, знаете, с другой стороны, он не допускал в свою жизнь абсолютно всех. То есть для тех, кого он не принимал, он был закрыт и не считал нужным впускать их в свою жизнь.

Да, при всей своей легкости и мягкости Миша был довольно закрытым человеком.

«Я очень дружила с его мамой, сестрами...»

К счастью, я ничего подобного на себе не испытала. Более того, я очень дружила с его мамой, сестрами, часто бывала у них в гостях - и в Москве, и за городом...

Знаете, я просто вошла в эту семью, и они меня тоже очень любили.

Конечно, я понимаю, что у каждого свой срок, но уход Михаила Державина - это для меня огромная потеря!

«Я его помню таким, каким он всегда был только для меня»

Да, мы с ним давно не виделись, он в последнее время плохо себя чувствовал, и можно сказать, что был уже совсем другим, но я его помню именно таким, каким он всегда был только для меня...

Миша для меня всегда таким и останется - прекрасным, очень красивым, добрым, чудесным и интеллигентным человеком!

