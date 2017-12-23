«Соревноваться на дебатах с Собчак и Жириновским - позорить и выборы, и страну!»

Директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты России от КПРФ.

Напомним, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвинувших Грудинина.

О том, будет ли Грудинин вести дебаты с Собчак, «АН» рассказал лично Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Если кто-то хочет, чтобы его опустили ниже унитаза...»

- Павел Грудинин на порядок грамотнее, чем Собчак. Так что он будет вести дебаты с народом и с партией власти, а во всем этом балагане участвовать не будет.

Является ли Собчак конкурентом Грудинину? Ну, знаешь, это полная ерунда! Если кто-то хочет, чтобы его опустили ниже унитаза, то и пусть участвует во всем этом...

«Позорище и для власти, и для страны!»

Соревноваться во время дебатов с Собчак и Жириновским - это позорить и выборы, и страну, и мне кажется, что в нашем штабе это уже поняли.

Ведь это же будет просто позорище и для власти, и для всей страны!

«Грудинин будет вести дебаты с профессионалами, а не с клоунами»

Так что рекомендую всем сомневающимися успокоиться. Павел Грудинин будет вести дебаты с профессионалами, а не с клоунами, - и будет делать это абсолютно профессионально!

Он грамотный управленец и опытный политик. Грудинин почти каждый день участвует в дебатах, и у нас очень хорошая программа, так что не надо беспокоиться!..