«Трампа обвиняют американские СМИ, а это не Следственный комитет России...»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с изумлением узнал об обвинениях в адрес сына президента США Дональда Трампа в общении с российским адвокатом, назвав «дикостью» обсуждение этой темы в СМИ.

Вопрос: «Трампа бьют, а он крепчает?»

Эдуард ЛИМОНОВ, писатель, публицист:

«Трамп рассвирепеет и начнет их сажать!»

- Продолжатся восстание политического истеблишмента США против Трампа. Ну не нравится он американскому креативному классу, как не нравится ни СNN, ни «Нью-Йорк-Таймс»!..

Поэтому политический класс США и тамошние СМИ стараются всячески «зачморить» нового президента.

Но, знаете, я думаю, что все это может кончиться тем, что Трамп рассвирепеет, превратится в некоего неожиданного диктатора и просто начнет их сажать!

То есть они могут раздразнить, довести его до этого - и нарваться!

«Мобилизованы все - спецслужбы, шоу-бизнес, пресса, интеллигенция...»

И тем не менее, я не думаю, что сейчас у них продолжается какая-то американская паранойя. Когда в 70-80-ее годы я жил в этой стране, то там не было ничего подобного.

Все дело в том, что Трамп является чужим человеком для истеблишмента США, поэтому против него там сейчас мобилизованы все - и спецслужбы, и шоу-бизнес, и пресса, и та же интеллигенция...

Известно, что Трампа избрали простые белые люди, американцы, а вот истеблишмент США выступает против него.

«Уголовные дела не открыты»

Хочу подчеркнуть, что Трампа обвиняют в основном американские СМИ, а это не Следственный комитет России.

Насколько я знаю, уголовные дела не открыты, и пока под судом никто не находится и не обвиняется.

Всё касается только каких-то журналистских высказываний, неких догадок, обычного вранья, ну и тех расследований, которые упорно выдвигает Конгресс.

«Он стал президентом, а остальное - просто шелуха!»

Долго ли ему из всего этого выпутываться? Если он, как говорится, не стукнет кулаком по столу, то выпутываться придется, похоже, на протяжении всех лет его правления.

Да, Трамп сказал, что все равно верит в победу. Но ведь он и так победил, став президентом США, а все остальное - это просто какая-то шелуха!

Он теперь стоит у руля государства и делает то, что считает нужным. Да, может ему это не всегда удается, но он предпринимает попытку за попыткой и постепенно добивается своего.

Так что не стоит уделять столько внимания всей этой шумихе в прессе.

* * *

«Трамп воюет с мощной, организованной политической мафией!»

Михаил ТАРАТУТА, тележурналист, аналитик и хроникёр американской жизни:

«Она предложила сыну Трампа...»

- Сложно сказать, какой разговор был между сыном Трампа и той российской адвокатессой. Его сын говорит, что она просто предложила ему интересную информацию, которая могла бы быть полезной в предвыборной кампании, а адвокатесса это уже отрицает...

Что ж, в той войне, которую ведут против Трампа его противники, в том числе и СМИ, конечно, сгодятся любые орудия.

«Это тоже осложнит жизнь новому президенту США»

Было ли что-нибудь в их разговоре - или вообще ничего не было... знаете, на самом деле это уже не имеет значения. И тем не менее, все это опять же будет использовано против Трампа.

Вот и готово еще одно новое обвинение, которое будет муссироваться, и опять будет создаваться общественное мнение, и вокруг этого уже наворачивается два миллиона кругов...

Вне всякого сомнения, это тоже осложнит жизнь новому президенту США.

«В Америке многие женщины...»

То есть выдвигаются все новые и новые обвинения. А что касается, так сказать, давних обвинений, например, касающихся «домогательств» Трампа (это могло быть, а могло и не быть), то он просто заплатил этим женщинам.

Понимаете, в Америке многие женщины пользуются этой атмосферой, и я даже знаю несколько конкретных случаев, когда таким образом просто вытягивались деньги.

То есть там ничего особого, может, и не было, но именно так строилось обвинение. Поскольку существовал такой обвинительный тренд, то этим и пользовались...

«Против Трампа работает убойная машина!»

Сейчас в Америке против Трампа работает настоящая убойная машина, направленная на его досрочное отрешение от власти!

Там на это работают целые штабы с привлечением лучших адвокатов, журналистов, СМИ, пиарщиков и т.п., работает вся Демократическая партия, вливаются огромные финансовые средства.

Кроме того, в аппарате у Трампа существует самый настоящий саботаж. То есть там действительно идет очень серьезная война.

Но Трамп держится, и пока не доказано ни одно «преступление», которое ему вменяют. Правда, никто не знает, а что же еще может выплыть против него...

«Смотрите, мы договорились с русскими!»

Поэтому Трампу сейчас очень нужна, просто необходима хотя бы какая-то маленькая, но победа, ну хоть в чем-нибудь!

Допустим, если договоренность с Путиным по Сирии принесет какой-то результат, если там действительно будут прекращены военные действия и начнет работать перемирие, то он сможет сказать: смотрите, мы договорились с русскими - и вот вам результат!

Ну или что-то еще, например, решится проблема с КНДР...

«Осушить болото Вашингтона!»

И тем не менее, сейчас очень сложно сказать, произойдет это или не произойдет, то есть это еще большой вопрос. Так что сейчас для Трампа действительно очень сложная ситуация.

Ведь нового президента США не принял истеблишмент. С каким лозунгом Трамп шел на выборы - «Осушить болото Вашингтона!», то есть этот самый истеблишмент...

Так вот истеблишмент его теперь очень сильно топит. По сути, Трамп, пришедший практически без команды (да и сейчас ее у него тоже нет), воюет с мощной, организованной политической мафией!

Ведь что такое истеблишмент? Истеблишмент - это прежде всего законодатели в Конгрессе, это многочисленные эксперты аналитических центров, это, в конце концов СМИ!..

Что ж, бороться с такой машиной чрезвычайно сложно, но пока он держится, и как бойцу, я отдаю ему должное!

«Путин сказал, что это всего лишь кадровый вопрос»

Да, Путин сказал, что не все так страшно, это всего лишь кадровый вопрос. Но кадры там - это же четыре тысячи человек!

И из этих тысяч надо выявить саботажников, что, конечно, очень сложно. Это сложная и трудоемкая работа, которая, естественно, требует времени.

А ведь саботаж против него существует абсолютно во всех подразделениях, начиная от Совета национальной безопасности, разведсообщества и кончая Белым домом!

То есть даже из аппарата Белого дома тоже идут утечки. Да и во всех министерствах тоже есть масса людей, которые очень бы хотели его скинуть.

«В США ежечасно вспоминают шампанское Жириновского»

И еще. Чем больше мы его к себе, так сказать, привязываем, чем больше наши СМИ говорят о Трампе что-то положительное, тем больше мы ему вредим.

Например, в США практически ежечасно вспоминают шампанское Жириновского, которое он со своей фракцией разливал в день победы Трампа на выборах...