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«Банки должны иметь соответствующие ресурсы»

27 января 2017, 18:00 [ «АН-онлайн» ]

«Банки должны иметь соответствующие ресурсы»
Фото с сайта Госдумы РФ

Правительство РФ будет требовать от банков наличие рейтинга по национальной шкале или акционера в лице государства для работы со средствами госкомпаний, госкорпораций и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Минфине.

Вопрос: «Банк банку рознь?»

 

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук:

«Деньги должны давать банки, а не выделять чиновники по своему усмотрению»

- Для того чтобы кредитовать тот же реальный сектор, банки должны иметь соответствующие ресурсы.

Реальный сектор должен иметь возможность продавать ту продукцию, которую он производит, а государство должно всё это стимулировать.

То есть, помогая реальному сектору, государство будет помогать и банкам. Не может быть так, чтобы банки выжили за счет реального сектора, а он - за счет них.

Необходимо развивать инструментарий, который позволяет активнее инвестировать в экономику, а в рамках закона о промышленной политике теперь могут заключаться специальные инвестиционные контракты.

И еще. У нас очень много неэффективного использования государственных средств. Смотрите, например, бывает, что деньги из бюджета выделяются на проекты, не имеющие проектно-сметной документации.

Ну и, естественно, возникают ситуации, когда вместо реализации проекта, эти деньги оказывались на депозитах...

Выходило так, что те, кто получал эти деньги, зарабатывали на этих депозитах, а экономика от выделенных бюджетных средств реально ничего вообще не получала!

Что ж, банковская система живет и будет жить. Хотя происходит процесс ее консолидации, в силу разных причин количество банков все равно будет уменьшаться. Но, может быть, в этом даже положительный момент!..

Знаете, я много езжу по России и вижу, что есть очень много разных интереснейших проектов. Конечно, это позволяет нам говорить о том, что у нашей страны имеется значительный потенциал!

Но ведь такой потенциал требует определенной финансовой поддержки, то есть нужны длинные и дешевые ресурсы. Так вот деньги-то должны давать банки, а не выделять чиновники по своему усмотрению.

Виктор Глухих, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей:

«Финансы должны четко идти в промышленность, а не ходить между банками!»

- Финансы должны четко идти в промышленность, а не ходить между банками! За расходом государственных средств должен существовать абсолютно четкий контроль. 

Когда госбанки финансируют коммерческие банки, то должны отслеживать, как работают деньги, выделенные на развитие страны, а не на ликвидацию задолженностей этих самых коммерческих банков!

А ведь банки в период кризиса практически решили все свои проблемы и живут спокойно, даже не работая на межбанки.

Реальному же сектору сегодня предлагаются кредиты под такие проценты, что не выдержит никакая рентабельность.

Банки, как кровеносная система, работают сами на себя, а вот на голову, на руки, то есть на реальную промышленность не работают...

Евгений Ясин, научный руководитель Государственного университета - Высшей школы экономики:

«Очень сильно раздуты именно государственные банки»

- Одна из главных проблем экономики России состоит в том, что очень сильно раздуты именно государственные банки.

В таких условиях они не могут быть нормальными и экономически эффективными компаниями, потому что к ним буквально пристаёт государство и требует и то, и это, причем на таких условиях, дескать, когда им будет плохо, оно обязательно будет их спасать...

По сути, государство говорит им, что будет печатать деньги и пополнять капитал. Что ж, если это называется рыночной экономикой, то я тогда вообще не знаю, что такое социализм…

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Проблема не в банках, а в кредитно-денежной политике»

- Конечно, проблема заключается не в банках, а исключительно в кредитно-денежной политике, в ожиданиях всех участников кредитного рынка, а также в заемщиках и кредиторах.

Хотя заемщики и жалуются, что не могут получить кредиты, но на самом деле они не очень-то и рвутся их брать, потому что не знают, что будет завтра.

Интересно, как можно кредитоваться под ту процентную ставку, которая сегодня сформировалась в результате такой кредитно-денежной политики?  

Видимо, государству так удобно. Но у нас «удобство управления» и «эффективность» - категории несовпадающие!

Для того чтобы эти категории совпадали, должна существовать четко отлаженная обратная связь общества с властными структурами.     

Банки с государственным участием сегодня могут позволить вести себя более капризно, потому что очень ухудшилась конкурентная среда, которая, кстати, у нас всегда была не на высоте.

А все эти разговоры о том, что надо сократить количество банков, о неопределенности будущей процентной ставки и вообще о ситуации на рынке, заставляют действовать банки (в том числе и с госучастием) еще более избирательно и, естественно, исходя из своих кредитно-коммерческих интересов.

По-моему, это не есть хорошо, потому что избирательность, конечно, нужна, но не в ущерб же, например, тем небольшим предприятиям, которые сегодня оказались в очень сложной ситуации...

 

 

 

 

 

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