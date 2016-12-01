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«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»

1 декабря 2016, 19:19 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»
Фото: iines.org

Порошенко и Турчинов на этот раз рассудили здраво: одно дело, когда «куля в лоб», это все-таки есть мизерный шанс выжить, и совсем другое, если точечно прилетит «калибр», тут даже такие крепкие лбы, как у них, не выдержат.

Поэтому Украина и сдвинула зоны ракетных стрельб в Черном море к западу от России.

О том, насколько сильно Трамп возлюбит Порошенко и бандеровцев - директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ:

 

«Порошенко делает реальной независимость ДНР и ЛНР»

- Чем больше Порошенко тянет время, оттягивает выполнение минских договоренностей, срывая и разрушая их, тем более реальной делает он будущую независимость двух непризнанных государств - ДНР и ЛНР.

Если со стороны Киева по-прежнему торпедируются минские соглашения, то другой формулы (я имею в виду формулу окончания гражданской войны на Украине) на сегодняшний день там просто нет.

Сейчас в Киеве тянут время, думая, что что-то изменится, что появятся какие-то новые обстоятельства, например, новый президент США Дональд Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и всех бандеровцев, в чем я очень сильно сомневаюсь...

«Внешняя экспансия - залог развития США»

Но я не склонен к той эйфории, которая охватила многих экспертов и российское медийное пространство в связи с тем, что на выборах в США победил Трамп.

Да, понятно, что теперь всё будет немного иначе (я имею в виду организацию внутри американской власти и даже, возможно, иную организацию внешней политики США), но вот принципиально американская политика так просто измениться не может.

По сути, внешняя экспансия - это залог, обеспечение развития самих США. Другой вопрос, что теперь речь будет идти об иных методах, об уважительном отношении к интересам других ведущих держав мира, в том числе и к России.

И все же только практика покажет, как будет дальше. Я думаю, что даже сам избранный президент Трамп еще не вполне понимает, какова будет его политика, и только предполагает некие ее контуры.   

«Неизвестно, сколько гадостей успеет сделать Обама»

К тому же, неизвестно, сколько еще гадостей и злопакостей успеет сделать Обама и его уходящая администрация за те пару месяцев, которые им остались.

Ведь это же факт, что они просто выпрыгивают из штанов для того, чтобы напоследок сделать как можно больше гадостей! 

Сюда можно отнести и турне Обамы в Европу, где он «кошмарил» своих европейских партнеров, убедив Меркель снова идти на канцлерство.

Мы же понимаем, что главным партнером администрации Обамы была именно фрау Меркель.

США ей активно помогали, а когда Меркель колебалась и отклонялась от указанного курса,  то вспоминали ее разнообразные грешки, начиная от грехов молодости по линии спецслужб и заканчивая прослушкой телефонных разговоров АНБ.

«США выйдут в том числе и из Украины»

Что касается Украины, то независимо от того, как теперь будет реализовываться внешняя политика США и в какую форму это будет вовлечено, я просто убежден, что американцы выйдут из многих политико-экономических авантюр, в которые уходящая администрация Обамы втянула их, в том числе, конечно, и из Украины.

Всё, что на Украине можно было отжать, американцы уже отжали. Я имею в виду и какие-то мелкие деньги, и собственность...

Но самое главное, был получен политический эффект - глобальная антироссийская кампания и антироссийские санкции.

«Будут спихивать несчастных украинцев под нашу ответственность»

Я уверен, что США теперь сделают «два шага назад», оставят «украинский проект» и будут пытаться всучить его нам.

То есть будут спихивать этих несчастных украинцев под нашу ответственность, и России придется за свой счет восстанавливать то, что США там поломали, порушили, раздербанили и т.п.

Совершенно точно, что США уже не будут за всё это платить. А единственная основа всего того, что там происходило, это внешняя подпитка, которая на Украине большей частью разворовывается.

«С гражданской войной на юго-востоке и с мусором национализма в головах...»

Кстати, в этом и был весь смысл существования тех людей, которые контролируют ситуацию на Украине. Я имею в виду местных элитариев, если их так можно назвать. Конечно, никакая эта не элита, но что делать, других-то пока нет...

Поэтому они на Украине сейчас так и живут - в условиях распадающегося на части государства, с гражданской войной на юго-востоке и с мусором национализма в головах.

«Тем больше шансов у Донбасса пойти по сценарию Приднестровья»   

Но чем больше Киев тянет время, тем больше шансов у Донбасса пойти по сценарию Приднестровья и стать таким же успешным непризнанным государством - с той лишь разницей, что Приднестровье не имеет общей границы с Россией, а донбасские республики имеют.

Из-за чего посредством разнообразных экономических, транспортных, товарных и прочих блокад на протяжении последних 10 лет тормозится развитие Приднестровья? Из-за того, что нет общей границы с Россией.

Так вот все эти, так сказать, мероприятия, блокады и т.п. будут неприменимы для донбасских республик. То есть ничто не сможет тормозить их в развитии, и они будут успешно развиваться.

«Россия на Украине ни с кем не ведет противоборства»

Сейчас существует мнение о том, что, дескать, тот, кто победит в Сирии, тот победит и на Украине. Но я бы так не ставил вопрос и не связывал одно с другим.

Конечно, в мире все взаимосвязано, и в любом случае это, ну если не противостояние, то недопонимание между Россией и «коллективным Западом», точнее, между Россией и уходящей администрацией Барака Обамы влияет на всю международную повестку.

Так вот в смысле недопонимания, эти вопросы - кризис на Украине и войну в Сирии - можно ставить в один ряд...

Но лукавство подобной сентенции заключается в том, что Россия на Украине ни с кем не ведет никакого противоборства.

«Может, США и считают, что могут победить террористы...»

А вот в Сирии Россия полноценно участвует в войне с международным терроризмом в лице «Исламского государства» на стороне легитимного руководства страны по просьбе легитимного президента Башара Асада.

На территории Сирии дислоцирована российская группировка ВКС, а также с недавнего времени принято решение о том, что на бессрочной основе там будет существовать российская военно-воздушная и военно-морская база.

Это, конечно, кардинальное различие, - и говорить о том, кто победит в Сирии, тот и победит и на Украине...

И что значит — кто победит в Сирии? Разве в Сирии могут победить террористы? Война же идет с «Исламским государством». Хотя, может, США и считают, что могут победить террористы...

 

 

 

 

 

 

 

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