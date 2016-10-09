«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

СРОЧНО
|22:20  Исламское сотрудничество требует немедленно прекратить огонь в Алеппо |21:44  Во Франции подсчитали бюджет Олимпиады-2024 |21:34  Инспектор РФС Егоров считает абсурдной выдачу зелёных карточек |21:29  МИД Украины придумает для России что-то пожестче, чем визовый режим |19:50  Полиция Франции обнаружила украденное у Ким Кардашьян украшение |19:35  Гаити скорбит по погибшим от урагана "Мэттью" |19:14  Свободная торговля между Россией и Турцией может начаться уже в 2017 году |17:31  Лавров: действия США угрожают безопасности России |16:29  В Литве выбирают новый парламент |15:17  Японский МИД заявил о переговорах с Россией по поводу возврата островов |15:01  Совет Федерации: cитуация в Сирии разрешится по российскому сценарию |14:35  Неисправному лайнеру готовят в Домодедово пенную подушку |13:57  Экс-глава Росмолодежи Поспелов стал и. о. руководителя аппарата Госдумы |13:35  Соглашение по "Турецкому потоку" может быть подписано уже на следующей неделе |13:13  Впервые в истории футбола арбитр показал игроку зеленую карточку |12:16  Россиянка умерла во время чартерного рейса из турецкой Антальи |11:16  Путин призвал аграриев сделать Россию мировым производителем продовольствия |10:23  Минобороны сообщило о состоянии пострадавших в ДТП военных |08.10 22:41  Олимпийский саммит предложил изменить антидопинговую систему |08.10 22:14  Трамп о предвыборной гонке: борьбу не прекращу! |08.10 21:58  В Подмосковье автомобиль въехал в колонну военнослужащих |08.10 21:53  Жуков: спортсменов на допинг будут проверять и наказывать одинаково |08.10 21:38  Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA |08.10 20:13  ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе? |08.10 19:57  За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей |08.10 17:11  Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО) |08.10 16:19  Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии |08.10 15:12  Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается |08.10 14:18  Путин рассказал о страхе Запада перед ним |08.10 13:37  Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО)

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//live

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

9 октября 2016, 22:33 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»
alindomik.livejournal.com

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат.   

Примечательно, что этот трусовато-услужливого вида контр-адмирал весь увешан наградными планками, а награды у него - все больше некие «похвалы за юбилеи».

И вот намедни Кирби договорился до того, что действия России в Сирии, дескать, «потенциально могут быть   квалифицированы как военные преступления».

О все более и более хрупком мире, Ближнем Востоке и промежуточных итогах наших действий в Сирии - президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений САТАНОВСКИЙ:

 

«Полагаю, этого более, чем достаточно»

- Если раньше, ещё совсем недавно, было признано, что у России нет «ничего такого», что «всё давно устарело» и надо только подождать, пока всё будет разваливаться, а покуда вести себя... ну, например, так, как мы теперь наблюдаем на Украине, то сегодня эта ситуация у нас в стране закончилась.

И закончилась эта ситуация, безусловно, только и исключительно благодаря нашим действиям в Сирии. Это, конечно, неожиданная, косвенная, и тем не менее очень серьезная победа. Полагаю, этого более, чем достаточно.

«Мы продемонстрировали наличие у РФ всех тех систем вооружений»

Во-первых, в Сирии мы сломали ситуацию, при которой кто угодно там мог свергать кого угодно. Во-вторых, мы перебили там массу террористов.

Это было до такой степени успешно, что вслед за нами уже Китайская Народная Республика направляет к Асаду подразделения спецназа и военных советников с тем, чтобы охотиться за уйгурскими исламистами, которые воюют против него в рядах ДАИШ — так называемого Исламского Государства.

В-третьих, мы продемонстрировали наличие у Российской Федерации всех тех систем вооружений, которые делают нашу страну отнюдь не региональной державой.

Эти системы заставляют считаться с нами на таком уровне, когда никакие военные действия против России с использованием натовских контингентов больше не релевантны, ибо никто ни против кого уже не воюет тогда, когда это может плохо закончится.

«Штатам надо, чтобы было вообще не к чему примазываться»

А если кто-то говорит, что США хотят «примазаться» к нашей победе в Сирии, так это полная глупость! Последнее, что нужно США, так это то, чтобы у нас в Сирии была какая-то победа.

Штатам надо, чтобы было вообще не к чему примазываться. Им надо, чтобы Асада свергли, а, может быть, и уничтожили, как это было с Каддафи. Вот это им и надо.

«Разве кто-то сказал, что Путин доверяет Эрдогану?»

Что касается нынешних действий Эрдогана в той же Сирии и вообще, то он обманывает всех. Что ж, для Эрдогана это нормальное состояние.

Но ведь обмануть можно только того, кто верит. Разве кто-то сказал, что Путин доверяет Эрдогану? Ну с какого это боку?

Минимизируя уровень доверия, мы нормализовали ситуацию, на сегодняшний момент де-факто разрешив кризис в отношениях с Турцией.

Но это вовсе не значит, что эти отношения стали такими, какими были. И они не могли стать такими, какими были. Невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Так что, поживем - увидим.

«А вот русским доверять можно!»

Эрдоган явно опасается перегнуть палку и столкнуться с Россией напрямую. Но это же просто замечательно!

По крайней мере, его действия сегодня направлены против курдов, которые как-то уж слишком поверили американцам.

Но ведь американцы и их обманули, в общем-то отдав на растерзание Эрдогану. По крайней мере, пока...

Но я бы не сказал, что это было чем-то таким, что находилось вне наших стратегических интересов.

Может быть, это как раз та ситуация, при которой еще и курдам стало понятно, как можно или, наоборот, нельзя доверять американцам. А вот русским доверять можно, - и всё это тоже хорошо!

«Ну и пусть»

Закрыл или не закрыл Эрдоган границу с Сирией - это его проблемы. Он пока воюет с курдами теми сравнительно небольшими силами, которые у него еще есть после тяжелейшего разгрома армии, учинённого им в рамках репрессий.

Ведь у него недобор трети летчиков. Это же совсем катастрофа! Ну и пусть. Кто же ему мешает?

«Кирби подтвердил, что США находятся на стороне «Аль-Каиды»...»

Ну и какое у меня может быть отношение к словам представителя Госдепа США Джона Кирби, который сказал, что позиция Кремля по сирийскому вопросу может обернуться терактами в российских городах и Москва продолжит получать мешки с телами своих погибших военных?

Знаете, у меня нет никакого отношения к людям, сыгравшим роль услужливых дураков.

Господин Кирби просто подтвердил то, что исламисты пользуются поддержкой Соединенных Штатов и что Соединенные Штаты находятся на стороне «Аль-Каиды».

«Получил задание напугать русских всеми мыслимыми способами»

Господи, за какие же деньги от официального представителя Госдепартамента надо было получить такое подтверждение!?

Но он делал это, видимо, не понимая. Ну что ж, известно, что услужливый дурак опаснее врага.

Так что это просто замечательно! Большое спасибо и Кирби, и всем представителям Госдепартамента! Там же был еще и Марк Тонер...

Люди, видимо, не очень понимали, что они говорили. Тот же Кирби получил задание напугать русских всеми мыслимыми способами. Ну, наверное, он подумал, что напугал. Но это было очень смешно!

«Так хорошо осветила Мария Захарова...»

А если США грозят разрывом сотрудничества по Сирии, то и на здоровье! Вы знаете, эти вопросы так хорошо осветила и Мария Захарова, и все из российского МИДа, что лучше-то и не скажешь!

Ребята просто молодцы, и они очень четко продемонстрировали, что они думают по этому поводу!

Какое еще «сотрудничество»? Что, нам будут подпихивать бумаги, которые не имеют никакого отношения к реальности и которые никто не собирается и не будет выполнять?

Это - сотрудничество? Конечно, большое спасибо, это очень интересно, это мило, но вот как-то не совсем понятно, а нам-то это зачем?

«Могли ли мы предвидеть, что не будет Советского Союза?»

Могли ли мы предвидеть, что после длительных переговоров Керри и Лаврова тут же начнется бомбежка «по ошибке»?

Всё это из области предположений, которые вообще не имеют никакого смысла! А могли ли мы предвидеть, что не будет Советского Союза?

Кстати, может, и могли. Я тогда предсказывал, что если у нас будут так действовать, то действительно развалиться всё! Ну и что? Кому это было нужно, и кто это воспринял?

Мало ли кто мог чего предвидеть! А если они нас обманули, так просто не надо обманываться. Кто не верит, тому не приходится обманываться.  

«Нас американцы обманывали уже столько раз, что мы ничем не рискуем»

Знаете, пусть дипломаты разбираются, что для них спектакль, а что нет. Я же в этой ситуации абсолютно спокойно смотрю на всю эту чепуху.

Есть старый замечательный фильм советских времен, где сказано - тебя уже столько раз обманывали, что ты ничем не рискуешь...

Нас американцы обманывали уже столько раз, что мы ничем не рискуем. Какие тут могут проблемы?

«Я не американский гражданин, и мне до фонаря!»

Что выгоднее России - придет Клинтон или Трамп? Знаете, мне совершенно все равно! Я не американский гражданин, и мне это просто до фонаря! А будет там кто-то или не будет - увидим.

Почему мы вообще должны заморачиваться на тему, какой президент будет у американцев? Меня больше волнует, кто будет президентом у нас!

«Будет ли Медведев - или кто-нибудь не такой гениальный?»

Будет ли Медведев - со всеми вытекающими, в очередной раз вспоминая Ливию, или кто-нибудь не такой гениальный?

И вообще, будет ли у меня в стране когда-нибудь что-нибудь нормальное, помимо Милонова, Мизулиной, Онищенко и прочих Поклонских? Вот это меня действительно волнует.

А зачем мне волноваться за американский выбор? Будут они, не будут они... Да пусть хоть отменяет эти выборы, мне-то какая разница!

«Если наши действия будут жесткими и умными»

Если порассуждать о периодически устраиваемых перемириях, во время которых в Сирии идет перегруппировка террористов, то это не ко мне.

Слушайте, президентом Российской Федерации у нас является кто? Путин. У него действуют дипломаты, у него действуют военные...

Вот пусть он и оценивает, кто и как у него действует. Это, как говорится, вопрос на его зарплату. Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои.

Знаете, по-другому будет только в том случае, если наши действия будут достаточно жесткими и умными. А если они будут глупыми, то извините...

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//LIVE

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»
Представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат. И вот он, как мог, порассуждал о действиях РФ в Сирии, а зря, потому что об этом «АН» рассказал Евгений САТАНОВСКИЙ:

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!
Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно! О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»
Владимир Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России. Получилось несколько сильнее, чем вся эта травля наших с мельдонием. О ситуации размышляют...

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»
Пошел второй год военной операции РФ в Сирии. Напоминаем, что в марте Владимир Путин объявил о частичном выводе наших войск из Сирии, потом было перемирие... О промежуточных результатах за отчетный период размышляют...

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала вернуть в программу начальной школы внеклассное чтение и поддержала инициативу введения обязательного списка школьной литературы. Вопрос: «Какую книгу вы читаете?»

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»
Возвращение рекламы алкоголя и табака в СМИ преждевременно, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. «Шаги по возможному расширению рекламы алкоголя нужно делать с осторожностью», - заключил Артемьев. Вопрос: «Без рекламы - никуда?»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»
Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в РФ, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра». Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»
Как известно, министр спорта Виталий Мутко переизбран на пост президента Российского футбольного союза на четырехлетний срок. О новоизбранном главе РФС - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Анатолий БЫШОВЕЦ:

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»
Министр спортва РФ Виталий Мутко стал еще и президентом Российского футбольного союза, по итогам голосования победив Валерия Газзаева. Вопрос: «При Мутко футбольная сборная страны заиграет еще более яркими красками?»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»
Владимир Путин вручил почетные грамоты 23 паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх-2016. Но само WADA «подсадило» на наркотические вещества целую когорту спортсменов США. Вопрос: «WADA, а может, больше не надо?»

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»
Продолжается время отдыха россиян на пляжах страны, когда можно спокойно снять жилье, когда уже нет огромного количества туристов и, самое главное, изнуряющей жары. Вопрос: «Вам нравится отдыхать в бархатный сезон?»

«Сэр» Филипп Крейвен сидел рядом с Путиным, восторгался Сочи... Бог его накажет!

«Сэр» Филипп Крейвен сидел рядом с Путиным, восторгался Сочи... Бог его накажет!
Владимир Путин заявил, что ни в какие рамки не укладывается то, когда вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других. Вопрос: «Это есть торжество американского спорта?»

//Новости ADWILE

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!
Не прекращается возня НАТО возле наших границ. Как сейчас в Сирии наши войска защищают свою страну на передовых рубежах, так и в 1968 году это было в Чехословакии. О политической ситуации - Франц КЛИНЦЕВИЧ:

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»
11 сентября празднуется Всероссийский день трезвости. Напоминаем, что этот праздник отмечается с 1913 года, когда в России в этот день прекращалась продажа алкогольных напитков и закрывались винные лавки. Вопрос: «Как не пить?»

«А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!»

«А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!»
КНДР провела ядерное испытание. Шарахнуло так, что на Корейском полуострове началось землетрясение магнитудой 5,3 балла. Вопрос: «Не представляют ли ядерные забавы тов. Ким Чен Ына опасности для России?»

«Белорусского партизана не так-то легко поймать!»

«Белорусского партизана не так-то легко поймать!»
Андрей Фомочкин, директор Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Белоруссии, во время шествия делегаций на открытии Паралимпиады в Рио развернул флаг России и нёс его почти четверть круга. Вопрос: «Наш человек?»

«Тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!»

«Тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!»
В начале сентября 1968 года начался вывод из Чехословакии войск стран Варшавского договора. О тревожных событиях тех лет размышляет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ:

//новости MIXADVERT.com

«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»

«Если мы начнем бездумно тиражировать телеканалы, это будет бессмысленно!»
Перевод телеканалов в России на цифровое вещание перенесен с 2016 года до конца 2018 года, сообщили в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Вопрос: «Оцифровка телеканалов - разве это главное?»

«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»

«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»
Хиллари Клинтон в ходе предвыборного выступления заявила, что США – это исключительная нация. «Я верю, что мы, как говорил Линкольн, по-прежнему «последняя и лучшая надежда Земли», - заключила старая ведьма. Вопрос: «Это лечится?»

В Узбекистан могут направиться исламисты, что создаст для нас огромную опасность

В Узбекистан могут направиться исламисты, что создаст для нас огромную опасность
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости страны и пожелал ему доброго здоровья. Вопрос: «Чем может угрожать России смена узбекских лидеров?»

«Либо сегодняшняя Россия – империя, восстанавливающая имперский статус, либо...»

«Либо сегодняшняя Россия – империя, восстанавливающая имперский статус, либо...»
Правительство РФ планирует потратить 4,7 миллиарда рублей на борьбу с фальсификацией истории и попытками подорвать общественно-политическую стабильность в России. Вопрос: «Историю можно переписывать?»

«Пока у нас всё не отобрали, надо пойти покушать!»

«Пока у нас всё не отобрали, надо пойти покушать!»
Министерство здравоохранения РФ, обновив нормы потребления продуктов в годовом исчислении, рекомендует россиянам употреблять меньше картошки и хлеба, но при этом налегать на овощи и фрукты. Вопрос: «Какие блюда вы любите?»

«Ливанов сумел столько наколбасить, что изуродовано целое поколение детей!»

«Ливанов сумел столько наколбасить, что изуродовано целое поколение детей!»
Владимир Путин назначил новым руководителем Министерства образования и науки РФ (вместо Ливанова) заместителя начальника управления по общественным проектам Администрации президента РФ Ольгу Васильеву. Вопрос: «И что теперь?»

//Новости партнеров

«Если кто-то хочет второе гражданство, пусть не лезет в государственную власть!»

«Если кто-то хочет второе гражданство, пусть не лезет в государственную власть!»
Ровно месяц остался до выборов в Госдуму. Напоминаем, что ЦИК РФ при проверке списков кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму выявил 80 человек с двойным гражданством. Вопрос: «Двойное гражданство - это звучит гордо?»

«Мы, конечно, грешим очень много, и тем не менее осознаем, что это грех!»

«Мы, конечно, грешим очень много, и тем не менее осознаем, что это грех!»
ВЦИОМ сообщил, что 72% россиян считают, что политика властей должна быть ориентирована в первую очередь на укрепление суверенитета. Лишь каждый пятый высказывается за некий союз с ведущими странами Запада. Вопрос: «Растём?»

«Я считаю, что Путин и Эрдоган - это величайший геополитический проект!»

«Я считаю, что Путин и Эрдоган - это величайший геополитический проект!»
Похоже, Россия меняет политический вектор развития мира, а Турция, прозрев, старается идти с нами в ногу. Но долго ли будет идти в одном строю с Россией наш южный сосед, такой вот внезапно перековавшийся политический партнер?

«Да, Путин сказал о важности визита, но называть Эрдогана дорогим гостем...»

«Да, Путин сказал о важности визита, но называть Эрдогана дорогим гостем...»
У Эрдогана после попытки госпереворота в сознании что-то внезапно переформатировалось, и он возлюбил Россию практически как ближнего своего! Надолго ли хватит нашего нового геополитического партнера - об этом Леонид ИВАШОВ:

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры