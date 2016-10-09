«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат.

Примечательно, что этот трусовато-услужливого вида контр-адмирал весь увешан наградными планками, а награды у него - все больше некие «похвалы за юбилеи».

И вот намедни Кирби договорился до того, что действия России в Сирии, дескать, «потенциально могут быть квалифицированы как военные преступления».

О все более и более хрупком мире, Ближнем Востоке и промежуточных итогах наших действий в Сирии - президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Полагаю, этого более, чем достаточно»

- Если раньше, ещё совсем недавно, было признано, что у России нет «ничего такого», что «всё давно устарело» и надо только подождать, пока всё будет разваливаться, а покуда вести себя... ну, например, так, как мы теперь наблюдаем на Украине, то сегодня эта ситуация у нас в стране закончилась.

И закончилась эта ситуация, безусловно, только и исключительно благодаря нашим действиям в Сирии. Это, конечно, неожиданная, косвенная, и тем не менее очень серьезная победа. Полагаю, этого более, чем достаточно.

«Мы продемонстрировали наличие у РФ всех тех систем вооружений»

Во-первых, в Сирии мы сломали ситуацию, при которой кто угодно там мог свергать кого угодно. Во-вторых, мы перебили там массу террористов.

Это было до такой степени успешно, что вслед за нами уже Китайская Народная Республика направляет к Асаду подразделения спецназа и военных советников с тем, чтобы охотиться за уйгурскими исламистами, которые воюют против него в рядах ДАИШ — так называемого Исламского Государства.

В-третьих, мы продемонстрировали наличие у Российской Федерации всех тех систем вооружений, которые делают нашу страну отнюдь не региональной державой.

Эти системы заставляют считаться с нами на таком уровне, когда никакие военные действия против России с использованием натовских контингентов больше не релевантны, ибо никто ни против кого уже не воюет тогда, когда это может плохо закончится.

«Штатам надо, чтобы было вообще не к чему примазываться»

А если кто-то говорит, что США хотят «примазаться» к нашей победе в Сирии, так это полная глупость! Последнее, что нужно США, так это то, чтобы у нас в Сирии была какая-то победа.

Штатам надо, чтобы было вообще не к чему примазываться. Им надо, чтобы Асада свергли, а, может быть, и уничтожили, как это было с Каддафи. Вот это им и надо.

«Разве кто-то сказал, что Путин доверяет Эрдогану?»

Что касается нынешних действий Эрдогана в той же Сирии и вообще, то он обманывает всех. Что ж, для Эрдогана это нормальное состояние.

Но ведь обмануть можно только того, кто верит. Разве кто-то сказал, что Путин доверяет Эрдогану? Ну с какого это боку?

Минимизируя уровень доверия, мы нормализовали ситуацию, на сегодняшний момент де-факто разрешив кризис в отношениях с Турцией.

Но это вовсе не значит, что эти отношения стали такими, какими были. И они не могли стать такими, какими были. Невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Так что, поживем - увидим.

«А вот русским доверять можно!»

Эрдоган явно опасается перегнуть палку и столкнуться с Россией напрямую. Но это же просто замечательно!

По крайней мере, его действия сегодня направлены против курдов, которые как-то уж слишком поверили американцам.

Но ведь американцы и их обманули, в общем-то отдав на растерзание Эрдогану. По крайней мере, пока...

Но я бы не сказал, что это было чем-то таким, что находилось вне наших стратегических интересов.

Может быть, это как раз та ситуация, при которой еще и курдам стало понятно, как можно или, наоборот, нельзя доверять американцам. А вот русским доверять можно, - и всё это тоже хорошо!

«Ну и пусть»

Закрыл или не закрыл Эрдоган границу с Сирией - это его проблемы. Он пока воюет с курдами теми сравнительно небольшими силами, которые у него еще есть после тяжелейшего разгрома армии, учинённого им в рамках репрессий.

Ведь у него недобор трети летчиков. Это же совсем катастрофа! Ну и пусть. Кто же ему мешает?

«Кирби подтвердил, что США находятся на стороне «Аль-Каиды»...»

Ну и какое у меня может быть отношение к словам представителя Госдепа США Джона Кирби, который сказал, что позиция Кремля по сирийскому вопросу может обернуться терактами в российских городах и Москва продолжит получать мешки с телами своих погибших военных?

Знаете, у меня нет никакого отношения к людям, сыгравшим роль услужливых дураков.

Господин Кирби просто подтвердил то, что исламисты пользуются поддержкой Соединенных Штатов и что Соединенные Штаты находятся на стороне «Аль-Каиды».

«Получил задание напугать русских всеми мыслимыми способами»

Господи, за какие же деньги от официального представителя Госдепартамента надо было получить такое подтверждение!?

Но он делал это, видимо, не понимая. Ну что ж, известно, что услужливый дурак опаснее врага.

Так что это просто замечательно! Большое спасибо и Кирби, и всем представителям Госдепартамента! Там же был еще и Марк Тонер...

Люди, видимо, не очень понимали, что они говорили. Тот же Кирби получил задание напугать русских всеми мыслимыми способами. Ну, наверное, он подумал, что напугал. Но это было очень смешно!

«Так хорошо осветила Мария Захарова...»

А если США грозят разрывом сотрудничества по Сирии, то и на здоровье! Вы знаете, эти вопросы так хорошо осветила и Мария Захарова, и все из российского МИДа, что лучше-то и не скажешь!

Ребята просто молодцы, и они очень четко продемонстрировали, что они думают по этому поводу!

Какое еще «сотрудничество»? Что, нам будут подпихивать бумаги, которые не имеют никакого отношения к реальности и которые никто не собирается и не будет выполнять?

Это - сотрудничество? Конечно, большое спасибо, это очень интересно, это мило, но вот как-то не совсем понятно, а нам-то это зачем?

«Могли ли мы предвидеть, что не будет Советского Союза?»

Могли ли мы предвидеть, что после длительных переговоров Керри и Лаврова тут же начнется бомбежка «по ошибке»?

Всё это из области предположений, которые вообще не имеют никакого смысла! А могли ли мы предвидеть, что не будет Советского Союза?

Кстати, может, и могли. Я тогда предсказывал, что если у нас будут так действовать, то действительно развалиться всё! Ну и что? Кому это было нужно, и кто это воспринял?

Мало ли кто мог чего предвидеть! А если они нас обманули, так просто не надо обманываться. Кто не верит, тому не приходится обманываться.

«Нас американцы обманывали уже столько раз, что мы ничем не рискуем»

Знаете, пусть дипломаты разбираются, что для них спектакль, а что нет. Я же в этой ситуации абсолютно спокойно смотрю на всю эту чепуху.

Есть старый замечательный фильм советских времен, где сказано - тебя уже столько раз обманывали, что ты ничем не рискуешь...

Нас американцы обманывали уже столько раз, что мы ничем не рискуем. Какие тут могут проблемы?

«Я не американский гражданин, и мне до фонаря!»

Что выгоднее России - придет Клинтон или Трамп? Знаете, мне совершенно все равно! Я не американский гражданин, и мне это просто до фонаря! А будет там кто-то или не будет - увидим.

Почему мы вообще должны заморачиваться на тему, какой президент будет у американцев? Меня больше волнует, кто будет президентом у нас!

«Будет ли Медведев - или кто-нибудь не такой гениальный?»

Будет ли Медведев - со всеми вытекающими, в очередной раз вспоминая Ливию, или кто-нибудь не такой гениальный?

И вообще, будет ли у меня в стране когда-нибудь что-нибудь нормальное, помимо Милонова, Мизулиной, Онищенко и прочих Поклонских? Вот это меня действительно волнует.

А зачем мне волноваться за американский выбор? Будут они, не будут они... Да пусть хоть отменяет эти выборы, мне-то какая разница!

«Если наши действия будут жесткими и умными»

Если порассуждать о периодически устраиваемых перемириях, во время которых в Сирии идет перегруппировка террористов, то это не ко мне.

Слушайте, президентом Российской Федерации у нас является кто? Путин. У него действуют дипломаты, у него действуют военные...

Вот пусть он и оценивает, кто и как у него действует. Это, как говорится, вопрос на его зарплату. Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои.

Знаете, по-другому будет только в том случае, если наши действия будут достаточно жесткими и умными. А если они будут глупыми, то извините...