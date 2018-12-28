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Быт в стиле digital и новый аскетизм. Озвучены главные lifestyle-тренды 2019-го

28 декабря 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Быт в стиле digital и новый аскетизм. Озвучены главные lifestyle-тренды 2019-го
фото: pixabay.com

Названы lifestyle-тренды, которые определят 2019 год. Соответствующий материал появился на страницах российской прессы.

1. Мечта о финансовой свободе

Все больше людей приходит к выводу, что нельзя быть счастливым, работая с 9.00 до 18.00 в ожидании очень далекой пенсии. Поэтому множится число сторонников глобального движения FIRE (англ. Financial Independence, Retire Early — «Финансовая независимость, ранняя пенсия»). У этой идеи есть много интерпретаций, но стратегия одна: достичь максимальной положительной разницы между доходами и расходами, чтобы иметь возможность как можно раньше прекратить трудиться по найму.

2. Новый аскетизм

Отказ от потребительской гонки - долгосрочный социальный тренд, который с высокой вероятностью будет доминировать и в следующем году.

3. Цифровая работа

Повсеместное распространение интернета делает выражение «где родился, там и пригодился» все более бессмысленным.

4. Осознанное потребление

Важной тенденцией 2018 года, которая получит продолжение в 2019-м, станет интерес к осознанному выбору товаров — прежде всего с экологической и этической точек зрения.

5. Гендерная нейтральность

Наиболее ярко данный тренд проявит себя в сфере дизайна пространств. Так, специалисты ожидают появления большего количества «нейтральных» туалетных комнат в общественных местах.

6. Быт в стиле digital

В 2019-м предметы модного гардероба будут все чаще создаваться с использованием технологий 3D-печати, на очереди формат 4D.

7. Быстрые знания

С каждым годом появляется все больше профессий, ориентированных на цифровую экономику. Их нет смысла осваивать в вузе, тратя 5–6 лет и внушительные денежные ресурсы. К моменту получения диплома полученная на лекциях информация успеет устареть, отмечают «Известия».

 

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