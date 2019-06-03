В Зеленограде мужчина выпал из автобуса и разбил себе голову

Утром в понедельник, 3 июня, стало известно, что мужчина выпал из автобуса в Зеленограде. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня осведомленный источник в правоохранительных органах.

Данный инцидент произошел на проспекте Генерала Алексеева. Уточняется, что мужчина выпал из автобуса и разбил себе голову. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", пострадавший потерял сознание. Ему вызвали "скорую помощь". На место инцидента также прибыли сотрудники полиции.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Данных о состоянии здоровья пассажира пока не поступало.