В Москве нарушитель сбил инспектора ГИБДД во время погони
26 мая 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 26 мая, на Кутузовском проспекте был задержан водитель, который попытался скрыться после предъявления прав. По данным источника, правонарушитель повёл себя неадекватно и преследовался сотрудниками полиции. В результате чего был потсрадал сотрудник ГИБДД.
Отмечается, что полицейские попытались задержать водителя, когда тот остановился на красный цвет светофора, но он дёрнулся с места и сбил инспектора ДПС, - сообщили в МВД РИА Новости.
В ведомстве добавили, что машина была остановлена, а водитель задержан и доставлен в участок для разбирательств.
Инспектор был доставлен в больницу с переломом голени.