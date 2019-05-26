В Москве нарушитель сбил инспектора ГИБДД во время погони

В воскресенье, 26 мая, на Кутузовском проспекте был задержан водитель, который попытался скрыться после предъявления прав. По данным источника, правонарушитель повёл себя неадекватно и преследовался сотрудниками полиции. В результате чего был потсрадал сотрудник ГИБДД.

Отмечается, что полицейские попытались задержать водителя, когда тот остановился на красный цвет светофора, но он дёрнулся с места и сбил инспектора ДПС, - сообщили в МВД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что машина была остановлена, а водитель задержан и доставлен в участок для разбирательств.

Инспектор был доставлен в больницу с переломом голени.