Под Липецком иномарка выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

В поселке Лев Толстой, расположенном в Липецкой области, иномарка выехала на тротуар и сбила коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Данную информацию предоставили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в минувший четверг, 23 мая, на улице Пионерской. Инцидент произошел на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда водитель иномарки не уступил дорогу другой машине. Автомобили столкнулись, вследствие чего одно из транспортных средств отбросило на тротуар, где оно и сбило коляску, передает портал GOROD48. Устанавливаются, все обстоятельства ДТП.

Ребенок был доставлен в больницу. После оказания необходимой помощи родителям позволили забрать дочку домой.