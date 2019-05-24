Трое боевиков ликвидированы в Дагестане

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трех боевиков. Соответствующую информацию сегодня предоставили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Подчеркивается, что на месте боестолкновения были найдены боеприпасы, а также автоматическое оружие, передает в пятницу, 24 мая, ТАСС.

Известно, что спецоперация проводилась в Кизилюртовском районе Дагестана. В ходе осмотра нежилого частного дома, который находится в селении Султан-Янги-Юрт, правоохранители были обстреляны группой боевиков. Ответным огнем троих бандитов удалось нейтрализовать.