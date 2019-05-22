На востоке Москвы столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В среду, 22 мая, на востоке Москвы на 4 км МКАД в районе Новокосино столкнулись два грузовых автомобиля, среди которых один оказался молоковозом. По данным спецслцжбы, есть пострадавший.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло ДТП двух грузовых автомобилей (один из них молоковоз)", - сообщили в ГУ МЧС "РБК".

В ведомстве добавили, что одного человека зажало в салоне автомобиля, его деблокировали и передали сотрудникам медицинской службы.

Отмечается, что в результате столкновения на дорогу вылилось топливо, площадью 4 кв. м. Оно оперативно было смыто спасателями.

Сейчас на территории МКАД образовалась пробка протяженностью около 12 км.