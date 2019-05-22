Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала подробности ЧП

Пассажирка одного из поездов, застрявших накануне в московском метро, рассказала, что происходило в вагонах во время внезапной остановки. Инцидент произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

По словам девушки, ни машинист, ни сотрудники спецслужб не информировали пассажиров о том, что происходит, хотя люди пробыли в поезде около двух часов, передает "Свободная пресса".

Пассажирка подчеркнула, что в поезде никто не паниковал, несмотря на то, что кондиционеры не работали, а окна не открывались. По ее словам, у нее с собой был особый ключ, которым удалось открыть двери и окна в соседний вагон. Впоследствии спасатели перевели людей через кабину машиниста в исправный поезд, пишет Лента.ру.