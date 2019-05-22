Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт

В Кольчугино Владимирской области в рамках контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом в среду сообщил информационный центр НАК.

Ранее стало известно, что на территории города Кольчугино, расположенного под Владимиром, в одном из частных домов были заблокированы бандиты, вследствие чего в населенном пункте был введен режим КТО.